AjansHaber.com.tr Gündem Erdoğan'ın down sendromlu genç ile samimi diyaloğu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın down sendromlu genç ile samimi diyaloğu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, down sendromlu bir gençle telefonda görüntülü görüştü. 17 Ağustos 2020 10:20 Son Güncelleme: 17 Ağustos 2020 10:23 cumhurbaşkanı erdoğan Down sendromlu çocuk Benzer Videolar Kedi ve köpekler ölüme böyle terk edildi Dicle'de Elektrik görevlilerine saldırdılar İnatçı kedi çileden çıkardı Yere düşen parayı önce sakladı sonra cebine attı Yunan spiker: Atacak torpidomuz dahi yok Şaka arkadaşını canından ediyordu Çok İzlenen Videolar Marmara Denizi'nde yardım isteyen tekneyi kurtardı Doya Doya Moda'da Rakibini havuza attı Türk-Rus ortak devriye konvoyuna saldırı! Ermenistan Başbakanı canlı yayında rezil oldu Canlı yayında sarf ettiği sözler gündeme oturdu