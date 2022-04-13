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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüksekova'da Mehmetçikle iftar yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Rabbim her bir askerimizden razı olsun, her birini esirgesin, girdikleri her mücadelede onları muzaffer eylesin." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Bu akşam Yüksekova'daki 3'üncü Piyade Tümen Komutanlığı'nda Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kıymetli mensuplarıyla Mehmetçiklerimizle iftar sofrasındaydık. Rabbim her bir askerimizden razı olsun, her birini esirgesin, girdikleri her mücadelede onları muzaffer eylesin." ifadelerine yer verdi.

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