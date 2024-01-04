Cumhurbaşkanı Erdoğan: İBB adayını 7 Ocak'ta açıklayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde aday belirleme komisyonu toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının 7 Ocak Pazar günü Haliç Kongre Merkezi'ndeki toplantıda açıklanacağını söyleyen Erdoğan, "İBB adayını pazar günü duyacaksınız. Bizim yapacağımız açıklamalarda A'dan Z'ye hepsi sürprizdir ve yerel yönetim seçimlerindeki partimizin kazanma azminin simgesi olacak" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayının 15 Ocak'ta Ankara'da düzenlenecek toplantıda açıklanacağını söyleyen Erdoğan, "Ankara adayını Ankara'da açıklayacağız. Seçim beyannamesini burada açıklayacağız. Strateji belgemizi açıklayacağız. Yarıya yakınını açıklarız" ifadelerini kullandı.