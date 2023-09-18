Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elon Musk'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk'ı kabul etti.

Musk, kabule oğlu X AE A-XII ile geldi.

Türkiye'nin teknoloji alanındaki atılımlarını, Dijital Türkiye Vizyonu ve Ulusal Yapay Zeka Stratejisi'ni anlatan Erdoğan'ın Togg'un Türkiye'de yollara çıkmasıyla birlikte Tesla'nın da Türkiye pazarına girdiğini hatırlatarak Tesla'nın 7'nci fabrikasını için Türkiye'ye yatırıma davet ettiği Musk, halihazırda çok sayıda Türk tedarikçi firmanın Tesla ile çalıştığını, Türkiye'nin sonraki fabrika için en önemli adaylar arasında olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Starlink ve yapay zeka konusunda iş birliğine açık olunduğunu belirtmesi üzerine Musk, Starlink uydu hizmetlerini Türkiye'de sunma konusunda gerekli lisansı alabilmek için Türk yetkililerle çalışmayı arzu ettiklerini iletti.

Musk, Recep Tayyip Erdoğan'ın 27 Eylül-1 Ekim'de İzmir'de düzenlenecek TEKNOFEST'e ailesiyle katılması yönündeki daveti üzerine bundan büyük memnuniyet duyacağını bildirdi.

Erdoğan, görüşmede Türkiye'nin yüksek teknolojide en önemli üretici ülkelerden olduğunu belirterek insansız hava araçlarında (İHA) elde edilen başarıyı buna örnek gösterdi.

Musk da bunun üzerine geleceğin savaşlarının gelişmiş silahlı insansız hava araçları (SİHA) arasında gerçekleşeceğine inandığını, Bayraktar İHA'lara dünyadaki ilginin farkında olduklarını ifade etti.

Musk'a kitap hediye etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Musk'a kendi yazdığı 'Daha Adil Bir Dünya Mümkün' kitabının İngilizce versiyonu ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nca hazırlanan ve Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki (BMGK) reform talebinin gerekçelerinin anlatıldığı 'BM Reformu: Uluslararası İş Birliğine Yeni Bir Yaklaşım' kitabını, Musk'ın oğluna da futbol topu hediye etti.

Basına kapalı kabulde; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç da hazır bulundu.