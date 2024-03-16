Cumhurbaşkanı Erdoğan: Başı dara düşenlerin yardımına koşacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Yüzyılının Emekçileri İftar Programı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle;

"Türkiye ve Türk Milleti olarak asırlardır yaptığımız gibi başı dara düşenlerin yardımına koşacağımızın bilinmesini istiyorum.

Gazze'de işgal edilmiş Filistin topraklarında insanlık adına utanç verici günlere şahitlik ediyoruz.

Milletimizin Gazze'ye ve diğer mazlum coğrafyalara yardımlarını artırdığını görmekten memnuniyet duyuyorum.

Bölgesel krizlerin ve istikrarsızlıkların yol açtığı mali yükü en az şekilde insanımıza yansıtmanın derdindeyiz.

Bu anlayışla bir sosyal koruma ücreti olan ve çalışma hayatındaki ücret politikalarının en alt sınırını ifade eden asgari ücret 17 bin liraya çıktı. Böylece bir önceki yılın oranına göre yüzde 100 artış oldu.

'BAYRAM İKRAMİYELERİNİ 2-5 NİSAN TARİHLERİ ARASINDA HESAPLARA YATIRACAĞIZ'

Memurlarımızın aylıklarında ise 2024 yılı Ocak ayında enflasyon farkıyla birlikte yüzde 50'ye yakın artış sağladık. 2002 yılına göre 84 kat artış gösterdi. Aynı şekilde katlanarak artan emekli sayımıza rağmen emeklilerimizin ücretlerinde de çok önemli artışlar yaptık.

Daha önce olmayan bayram ikramiyesi uygulamasını getirerek emeklilerimize bayram sevinci yaşattık. Her bir emeklimize tek seferlik 5'er bin lira ödeme gerçekleştirdik.

Ramazan bayramı ikramiyelerini 2-5 Nisan tarihleri arasında emeklilerimizin hesaplarına yatırmış olacağız.