Cumhur İttifakı ortağından asgari ücret açıklaması! "8 binin üzerinde bir rakam olduğunu tahmin ediyorum"

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'nin konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

İşçi kardeşlerimizi düşünerek makul olan tespit ve tekliflerde bulunduk. Bizim teklifimiz şuydu, son 6 ay enflasyonun yüzde 20 civarında gerçekleşeceği gözüküyor. Dolayısıyla bunun üzerine bir yüzde 20 ile 30 refah payı koyularak yüzde 50 civarında bir artışı biz önerdik.

Ben en son görüşmede iş dünyasınında bu rakamlara yaklaştığını biliyorum. İnşallah yarın ümit ediyorum ki en az yüzde 50'lik bir artışla bu açıklanacaktır diye ümit ediyorum. 8 binin üzerinde bir rakam olduğunu tahmin ediyorum, ümit ediyorum.

Tabi bizim asgari ücret sanki asgari hane geçim rakamı gibi belirlenmeye çalışılıyor. Maalesef Türkiye'de muhalefet adına konuşan pek çok kişi de bunu böyle değerlendiriyor, bu yanlış. Asgari ücret hane geçim rakamı değildir. Asgari ücret, çalışan kişinin emeğinin karşılığıdır.

Onun için biz Büyük Birlik Partisi olarak uzun yıllardır şunu teklif ediyoruz. Aynı Asgari Ücret Tespit Komisyonu gibi bir komisyon kurulsun, bu komisyon asgari hane geçim rakamı belirlesin, diyelim ki asgari hane geçimi 4 kişilik bir aile için en az 10 bin TL. Asgari ücret ne kadar açıklandı? Ya da diyelim ki bir haneye ne kadar giriyor? 8 bin TL. O zaman 2 bin TL'yi devlet ona yardım olarak verecek. Dolayısıyla Türkiye'de böylece asgari hane geçim rakamı altında hiç bir hane bırakılmayacak.