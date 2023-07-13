Çöl sıcakları geldi: Dereceler 41'i gösterecek!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor, kuzeydoğu kesimlerin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının ülkemiz genelinde sıcaklıkların 2 - 4 derece artması bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve doğulu yönlerden, zamanla yurdun kuzey kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İllere göre hava durumu

EDİRNE °C, 40°C

İSTANBUL °C, 34°C

KOCAELİ °C, 35°C

TEKİRDAĞ °C, 32°C

A.KARAHİSAR °C, 32°C

DENİZLİ °C, 39°C

İZMİR °C, 36°C

MUĞLA °C, 39°C

ADANA °C, 41°C

ANTALYA °C, 41°C

ISPARTA °C, 34°C

MERSİN °C, 36°C

ANKARA °C, 33°C

ESKİŞEHİR °C, 34°C

KAYSERİ °C, 31°C

KONYA °C, 33°C

BOLU °C, 31°C

KASTAMONU °C, 30°C

SİNOP °C, 27°C

ZONGULDAK °C, 30°C

RİZE °C, 29°C

SAMSUN °C, 28°C

TOKAT °C, 31°C

