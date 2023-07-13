Çöl sıcakları geldi: Dereceler 41'i gösterecek!
Türkiye çöl sıcaklarının etkisi altına girdi. Marmara, Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da termometreler bugün 41 dereceyi gösterecek. İşte il il hava durumu..
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor, kuzeydoğu kesimlerin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının ülkemiz genelinde sıcaklıkların 2 - 4 derece artması bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve doğulu yönlerden, zamanla yurdun kuzey kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
İllere göre hava durumu
EDİRNE °C, 40°C
İSTANBUL °C, 34°C
KOCAELİ °C, 35°C
TEKİRDAĞ °C, 32°C
A.KARAHİSAR °C, 32°C
DENİZLİ °C, 39°C
İZMİR °C, 36°C
MUĞLA °C, 39°C
ADANA °C, 41°C
ANTALYA °C, 41°C
ISPARTA °C, 34°C
MERSİN °C, 36°C
ANKARA °C, 33°C
ESKİŞEHİR °C, 34°C
KAYSERİ °C, 31°C
KONYA °C, 33°C
BOLU °C, 31°C
KASTAMONU °C, 30°C
SİNOP °C, 27°C
ZONGULDAK °C, 30°C
RİZE °C, 29°C
SAMSUN °C, 28°C
TOKAT °C, 31°C
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