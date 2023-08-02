Çöl sıcakları başlıyor: 40 derecenin üstüne çıkacak
En sıcak günlerinin yaşanacağı Eyyam-ı Bahur bugün etkisini göstercek. Pek çok kentte sıcaklık 40 derecenin üzerine çıkacak. Vatandaşlardan 11.00 ile 16.00 saatleri arasında güneş çarpmasına karşı tedbirli olmaları istendi.
Yerini "çöl sıcakları", "cehennem sıcakları" ve "Afrika sıcakları" gibi terimlere de bırakan eyyam-ı bahurun, Türkiye ‘nin güney ve batı bölgelerinde etkisini göstermesi bekleniyor.
Özellikle iç bölgelerde mevsim normallerinin 4 ila 8 derece, Ege kıyılarında, Akdeniz kıyılarında ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde de mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği bekleniyor.
Sıcak hava dalgası hafta başına kadar yurt genelinde etkisini devam ettirecek.
Ankara'da sıcaklık 40 dereceye çıkacak
3 büyük ilde ise bu hafta yağış görünmüyor. Hava açık ve güneşli olacak.
Ankara’da sıcaklık 34-35 derece civarında olacak. Hafta sonunda doğru sıcaklığın 40 dereceye kadar çıkması tahmin ediliyor.
Ankara Valiliği'nden sıcak uyarısı
Ankara Valiliği de vatandaşlara sıcak hava uyarısı yaptı:
"Sıcak hava dalgası nedeniyle kronik rahatsızlığı olanların, yaşlıların ve çocukların, 1- 6 Ağustos 2023 tarihleri süresince günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 arasında dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir."
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