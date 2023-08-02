Çöl sıcakları başlıyor: 40 derecenin üstüne çıkacak

Yerini "çöl sıcakları", "cehennem sıcakları" ve "Afrika sıcakları" gibi terimlere de bırakan eyyam-ı bahurun, Türkiye ‘nin güney ve batı bölgelerinde etkisini göstermesi bekleniyor.

Özellikle iç bölgelerde mevsim normallerinin 4 ila 8 derece, Ege kıyılarında, Akdeniz kıyılarında ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde de mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği bekleniyor.

Sıcak hava dalgası hafta başına kadar yurt genelinde etkisini devam ettirecek.

Ankara'da sıcaklık 40 dereceye çıkacak

3 büyük ilde ise bu hafta yağış görünmüyor. Hava açık ve güneşli olacak.

Ankara’da sıcaklık 34-35 derece civarında olacak. Hafta sonunda doğru sıcaklığın 40 dereceye kadar çıkması tahmin ediliyor.

Ankara Valiliği'nden sıcak uyarısı

Ankara Valiliği de vatandaşlara sıcak hava uyarısı yaptı:



"Sıcak hava dalgası nedeniyle kronik rahatsızlığı olanların, yaşlıların ve çocukların, 1- 6 Ağustos 2023 tarihleri süresince günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 arasında dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir."