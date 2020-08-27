AjansHaber.com.tr Gündem Çocuklar Van'da Türk bayrağını çöpten çıkarıp astı Çocuklar, Van'da Türk bayrağını çöpten çıkarıp astılar Van'da çöpe atılan Türk bayraklarını gören kağıt toplayıcı çocuklar, bayrakları alıp tel örgülere astı. 27 Ağustos 2020 11:50 Son Güncelleme: 27 Ağustos 2020 11:54 van türk bayrağı Benzer Videolar Müge Anlı'nın programında korkunç itiraf Eyüpsultan'da çocuğa köpek saldırısı Edirne'de minibüsteki yolcuların maske kavgası 6 yaşındaki kız çocuğunu ezip, kaçtı Trabzon Komando Birliği'nden destek 11 kilo altınla kayıplara karıştı Çok İzlenen Videolar 2 Yaşındaki çocuk üçüncü kattan düştü Arnavutköy'de çıkan hortum kamerada Resmen insanlıktan çıktı İstanbul'da metrobüs yangını Yanındaki kadına tokat atıp hakaretler yağdırdı!