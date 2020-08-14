Çipras'ın sözleri Yunanistan'ı salladı

Türkiye’nin Libya ile anlaşma yapması sonrası bölgede rahat durmayan ve Mısır ile sözde bir anlaşmaya imza atan Yunanistan büyük provokasyonlara imza atıyor.

Darbeci Sisi yönetimindeki Mısır ile hukuk dışı bir anlaşma yapan Yunanistan hükümetine ülke içerisinden de büyük eleştiriler geliyor.

Miçotakis'e eleştiriler büyüyor

Yunanistan’ın eski Başbakanı Aleksis Çipras, Mısır ile yapılan anlaşmanın Atina aleyhine olduğunu söyledi.

Bölgedeki güçlerinin zayıfladığını belirten Çipras, ‘Kahire yapılan anlaşma ile Ankara’nın tam da istediği olan şeyi vermiş olduk’ ifadelerini kullandı.

"Türkiye'nin istediği şeyi verdik"

Eski başbakan, imza sonrası 28.meridyeni tam anlamıyla Türkiye’ye bıraktıklarını belirterek, ‘Ankara’nın bölgede Navteks ilanı ve Oruç Reis’i kritik bölgeye yollaması, 28. Meridyeni onlara verdiğimizin ispatıdır’ dedi.