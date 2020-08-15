AjansHaber.com.tr Gündem Çinli "süper baba" kızını ölümden böyle kurtardı Çinli "süper baba" kızını ölümden böyle kurtardı Çin'de bir baba, oyun oynayan kızının üzerine düşecek olan büyük bir aynayı fark edip refleks göstererek kızıyla aynanın arasına girdi. 15 Ağustos 2020 15:27 Son Güncelleme: 15 Ağustos 2020 15:29 çinli baba süper baba çocuğunu kurtardı çin dünya Benzer Videolar ‘Bazılarına demokrasi bol geliyor' Trabzon'da heyelan can aldı! George Floyd'a polis şiddeti kamerada! Aracına binen turistin cep telefonunu kaçırdı Doya Doya Moda'da Rakibini havuza attı Sağanak yağışa rağmen Cuma namazını bırakmadılar Çok İzlenen Videolar Sinirlendiği kadın sürücü ve aracına saldırdı CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ulaşılamıyor Telefonu kulağından çaldılar! Kemal Reis Türk milletine selam gönderdi! Suç örgütünün adreslerinden çıkanlar şok etti