AjansHaber.com.tr Gündem ‘Bazılarına demokrasi bol geliyor' Tunç Soyer'den skandal sözler CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, AK Partili meclis üyelerini bu sözlerle salondan çıkardı: ‘Bazılarına demokrasi bol geliyor' 15 Ağustos 2020 16:23 Son Güncelleme: 15 Ağustos 2020 16:25 CHP Tunç Soyer Benzer Videolar Çinli "süper baba" kızını ölümden böyle kurtardı Trabzon'da heyelan can aldı! George Floyd'a polis şiddeti kamerada! Aracına binen turistin cep telefonunu kaçırdı Doya Doya Moda'da Rakibini havuza attı Sağanak yağışa rağmen Cuma namazını bırakmadılar Çok İzlenen Videolar Sinirlendiği kadın sürücü ve aracına saldırdı CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ulaşılamıyor Telefonu kulağından çaldılar! Kemal Reis Türk milletine selam gönderdi! Suç örgütünün adreslerinden çıkanlar şok etti