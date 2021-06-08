CHP'li Sezgin Tanrıkulu'ndan 'Devleti yıkmamız lazım' diyen Ahmet Şık'a destek

HDP'li Ali Kenanoğlu ile birlikte Kadıköy'de eylem yapan TİP milletvekili Ahmet Şık, "Hepiniz sokağa çıkmalısınız" dedi.

Şık, katıldığı bir yayında da "Bu işin yolu sokak sokak sokak. Bu iş yasayla seçimle olacak değil. Devleti yıkmamız lazım" ifadelerini kullandı.

"ŞIK CANIMIZDIR, DOSTUMUZDUR"

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında 2 ayrı resen soruşturma başlatılan Şık'a, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu destek çıktı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Tanrıkulu, Şık'ı etiketleyip "Ahmet Şık canımızdır ve dostumuzdur nokta" dedi.

Ahmet Şık, katıldığı bir yayında "Sosyal medya muhalifliğinden vazgeçin. Bu işin yolu sokak sokak sokak. Bu iş yasayla seçimle olacak değil. Bu iktidarı indirmenin yolu güçlü bir protesto hareketidir. Bunu yapamazsak çok şey kaybedeceğiz. Devleti yıkmamız lazım" ifadelerini kullanmıştı.