AjansHaber.com.tr Gündem CHP'li ismin Cuma hazımsızlığı CHP'li ismin Cuma hazımsızlığı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Cuma günü müjde açıklayacağım" açıklaması CHP'li Gazeteci Şaban Sevinç'i rahatsız etti. 21 Ağustos 2020 10:30 Son Güncelleme: 21 Ağustos 2020 10:31 Şaban Sevinç Benzer Videolar Bir araç çukura düştü Apartman yöneticisi binayı karantinaya aldı Sonuna kadar polisimizin yanındayım Muğla'da kadına şiddet! HDP'li isme İYİ Parti'den tepki Operasyon korkusu kameraya yansıdı Çok İzlenen Videolar Sonuna kadar polisimizin yanındayım Canlı yayında yüzüne okundu Fransız ve İngiliz uçağına uyarı CHP'li ismin Cuma hazımsızlığı "Hem yenilmiş, hem kaybolmuş durumdayız"