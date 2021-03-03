CHP'li Esenyurt Belediyesi'nde 1 kişiye 4 müdürlük

CHP'li Esenyurt Belediyesi'nde Mustafa Karatay isimli kişinin, Basın ve Yayın Müdürü, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ve Özel Kalem Müdürlüğü görevlerine aynı anda atandığı ortaya çıktı.

Daha önce Aydın'ın CHP'li Efeler Belediyesi ve CHP'li Denizli Merkezefendi Belediyesi'nde bir kişiye verilen 3 müdürlük skandallarının ortaya çıkmasının ardından CHP'li Esenyurt Belediyesi'nde bir kişinin aynı anda 4 müdürlük görevi yürüttüğü ortaya çıktı.





4 AYRI MÜDÜRLÜK GÖREVİ

Belediyenin internet sitesindeki "Müdürlükler" bölümüne giren kullanıcılar, Mustafa Karatay isimli kişinin, Basın ve Yayın Müdürü, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ve Özel Kalem Müdürlüğü görevlerini aynı anda yürüttüğünü görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi.

CHP'NİN LİYAKAT VURGUSU HAYAL ÜRÜNÜ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun her fırsatta dile getirdiği liyakat vurgusunun CHP'li belediyelerde hayata geçirilmediğinin açık kanıtı olan bu atamalar sosyal medyada büyük tepki çekti.

BİR KİŞİYE 3 MÜDÜRLÜK

CHP'li Denizli Merkezefendi Belediyesi'nde Ayşe Güven isimli bir kadının Özel Kalem Müdürü, Halkla İlişkiler Müdürü ve Muhtarlık İşleri Müdürlüğü görevlerini yürüttüğü orta çıkmıştı.

KARDEŞİNİ 3 BİRİMİN MÜDÜRÜ YAPMIŞTI

Öte yandan Aydın'da 2019 yılında Efeler Belediye Başkanlığı koltuğuna oturan CHP'li Mehmet Fatih Atay'ın da geçtiğimiz haftalarda kardeşi Dr. Eralp Atay'ı 3 ayrı müdürlük görevine atadığı ortaya çıkmıştı. Belediyenin sitesinde Atay'ın Hukuk İşleri Müdürlüğü, Mezarlıklar Müdürlüğü ve Sağlık İşleri Müdürlüğü'nün başında olduğu bilgisi yer almıştı.