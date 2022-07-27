Çavuşoğlu: Siz yapmazsanız, biz yaparız!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TV100 canlı yayınında dış politikaya dair önemli açıklamlarda bulundu.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Siz yapmazsanız, biz yaparız"

Bu teröristleri (PKK/YPG) bölgeden temizlemek onların sorumluluğunda. Beraber yapalım diyoruz; sizde yapamayacaksanız biz bunu yapmak zorundayız. Irak'ta terör örgütleri çok etkin ve Irak yönetimi terör örgütlerine etkin bir mücadele yürütemiyor, bize karşı provokasyonlarının nedeni bu. Dün akşam Musul Başkonsolosluğu'na düzenlenen saldırı da bir provokasyondur.

"Verilen sözler tutulmadı"

Suriye konusunda hem ABD hem de Rusya bize verdiği sözleri tutmadı. Her ikisi de bu teröristleri bu bölgelerden temizlemedir. Hiç müdahale etmedikleri gibi, bazı bölgelerde Ruslarla devriye geziyorlar birçok yerde de ABD silah desteğini devam ettiriyor. Daha önceki operasyonların nedeni; sınırımıza yakın noktaları terörden temizlemekti. Önümüzdeki operasyonların da sebebi budur. Her türlü hazırlığı yapıyoruz. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi bir gece ansızın gelebiliriz.

Tahıl koridoru gündemi

Savaş başlamadan önce biz savaşın önlenmesi için çok çaba sarf ettik. Başından bu yana bu savaşın sona erdirilmesi için ne kadar çaba sarf ettiğimizi tüm dünya biliyor. Burada BM ile birlikte çalıştık. BM de Türkiye'yi tercih etti.

Tahıl sorunu çözülürse ateşkes yolu da açılır. İki taraf arasında önemli bir adım olacak bu gelişme dedik. Sonuçta burada Rusya'nın ihraç edeceği ürünler de var onun önü açılmış oluyor. Aynı şekilde Ukrayna'nın tahıl, ayçiçek ve ayçiçek yağı ihracatının da önü açılmış oluyor.

Diplomasi vurgusu

Biz bu aktif rolümüzü devam ettireceğiz. Eninde sonunda bu savaş diplomasi masasında bitecek. O masaya tarafların dönebilmesi için üzerimize düşeni yapacağız. Ama bu iş kolay değil. Savaş uzadıkça tarafların bir masaya oturması kolay değil. Ve ne yazık ki savaşın uzamasını isteyen ülkeler var. Rusya zayıflasın diye. Hatta bu tahıl anlaşmasını engellemeye çalışan ülkeler de oldu.