Çavuşoğlu, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılacak

Çavuşoğlu, Endonezya'nın dönem başkanlığı çerçevesinde, 7-8 Temmuz 2022 tarihleri arasında Bali’de gerçekleştirilecek olan G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılacak.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Toplantıda, küresel ortak çaba gerektiren mevcut ve müstakbel sınamalar karşısında, çoktaraflılığın güçlendirilmesi ile gıda ve enerji güvenliğinin sağlanmasına yönelik konularda fikir alışverişinde bulunulacaktır.

Toplantı vesilesiyle Türkiye’nin Dönem Başkanlığını yürütmekte olduğu MIKTA’nın 21. Dışişleri Bakanları Toplantısı'na 7 Temmuz günü evsahipliği yapacaktır.” ifadelerine yer verildi.

Çavuşoğlu’nun toplantıda ikili görüşmeler de yapmasının planlanlandığı ifade edildi.