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CANLI YAYINDA DİZLERİ KIRILDI

Rusya'da WRPF Avrupa Şampiyonası'nda yarışan halterci Alexander Sedykh, 400 kilogram ağırlık kaldırma denemesinde dizlerini kırdı. O anları izleyenlerse gözlerine inanamadı. Sedykh'in 2 ay boyunda yatakta kalacağı öğrenildi.

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