AjansHaber.com.tr Gündem CANLI YAYINDA DİZLERİ KIRILDI CANLI YAYINDA DİZLERİ KIRILDI Rusya'da WRPF Avrupa Şampiyonası'nda yarışan halterci Alexander Sedykh, 400 kilogram ağırlık kaldırma denemesinde dizlerini kırdı. O anları izleyenlerse gözlerine inanamadı. Sedykh'in 2 ay boyunda yatakta kalacağı öğrenildi. 14 Ağustos 2020 12:52 Son Güncelleme: 14 Ağustos 2020 12:59 canlı yayın halter bacağını kırdı rusya Benzer Videolar ‘Bazılarına demokrasi bol geliyor' Çinli "süper baba" kızını ölümden böyle kurtardı Trabzon'da heyelan can aldı! George Floyd'a polis şiddeti kamerada! Aracına binen turistin cep telefonunu kaçırdı Doya Doya Moda'da Rakibini havuza attı Çok İzlenen Videolar Sinirlendiği kadın sürücü ve aracına saldırdı CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ulaşılamıyor Telefonu kulağından çaldılar! Kemal Reis Türk milletine selam gönderdi! Suç örgütünün adreslerinden çıkanlar şok etti