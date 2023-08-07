Can dostlarımız aç ve susuz kalmasın!

Artan sıcaklıklar sadece insanları değil doğadaki tüm canlıları etkiliyor. Sıcaklıklar nedeniyle aynı sokağı, parkı paylaştığımız sokak hayvanları için su bulma ve beslenme ihtiyacı zorlaşıyor. Bu nedenle sokaklara, parklara veya uygun gördüğünüz yerlere bir kap su ve mama koymayı unutmayın.

Metal kaplar tercih etmeyin

Metal daha kolay ısındığından suyun da ısınmasına neden olur. Bu sebeple plastik ya da cam kaplar tercih edebilirsiniz.

Gölge alanlar yaratabilirsiniz

Sıcaklardan bunalan hayvanlar için gölge alanlar da yaratabilirsiniz. Örneğin sağlam bir koli sokak hayvanları için kolayca bir eve dönüştürülebilir.