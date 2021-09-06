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Brezilya - Arjantin maçında görülmemiş olay

Neo Quimica Stadyumu'nda oynan Brezilya - Arjantin maçı yarıda kaldı. Brezilyalı yetkililer Arjantinli 4 futbolcuyu sınır dışı etmek için sahaya girdi.

2022 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde Brezilya ile Arjantin arasında oynanan maç eşi benzeri görülmemiş bir olaya sahne oldu. Maçın henüz 6. dakikasında Brezilya Sağlık Gözetim Ajansı "ANVISA" görevlileri sahaya girerek Arjantinli 4 oyuncuyu sınır dışı etmek istedi. 

ANVISA görevlileri, Arjantinli milli futbolcular Emiliano Martinez, Lo Celso, Buendia ve Romero'nun son 14 günde İngiltere'de bulunması nedeniyle, Brezilya hükümetinin Kovid-19 salgınına karşı aldığı önlemlere uymadıkları gerekçesiyle sahaya girdi. Görevlilerin Arjantinli futbolcuları sınır dışı etmek istemesi üzerine Arjantin Milli Takımı sahayı terk etti. Yaşananların ardından Güney Amerika Futbol Konfederasyonu "CONMEBOL" karşılaşmanın askıya alındığını duyurdu.

Gelişmelerin ardından oldukça sinirli olduğu gözlemlenen Arjantin Milli Takımı kaptanı Lionel Messi, "Biz gidiyoruz. 3 gün önce geldiğimizde bizi gönderebilirlerdi. Maçın başlamasını niye bekliyorlar ki! Bu büyük bir rezalet, burası sirk." ifadelerini kullandı. 

 

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