Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi El-Kaide örgütü lideri hakkında açıklamada bulundu

Uzmanlar Komitesi'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne sunulan raporda, geçen yılın Ağustos ayında Kabil’de bir ABD insansız hava aracıyla öldürülen Eymen el-Zevahiri'nin yerine Seyf el-Adl’ın liderlik görevini devraldığı yönünde bir açıklama yapılmadığı belirtildi.

Zehaviri'nin geçen yıl Kabil'deki bir evde ABD roketli saldırı tarafından öldürüldüğünü kabul etmek istemeyen Afganistan'daki Taliban yetkililerinin endişelerine olan duyarlılığı nedeniyle El-Adl'ın resmi olarak "emir" ilan edilmediği düşünülmektedir.

Fakat ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre El-Kaide'nin yeni fiili lideri Seyf el-Adel'in olduğu açıklamasında bulundu.

Mısırlı Saif El-Adl Kimdir?

62 yaşındaki Adel, eski bir Mısır özel kuvvetler yarbayıdır ve El Kaide'nin eski muhafızlarından biridir.

Seyf el-Adl’ın, Usame bin Ladin'in güvenliğinden sorumlu olduğu ve ABD'ye yönelik 11 Eylül saldırısına karışan bazı hava korsanlarını eğittiği biliniyor.