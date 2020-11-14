Bir partiliden CHP yönetimine videolu tepki

CHP'de sular durulmuyor. Muharrem İnce'nin parti kurma çalışmaları devam ederken CHP'nin ilçelerinde toplu istifalar gelmeye başladı.

Mersin'de CHP için çalışan Orhan Temir, şu açıklamayı yaptı; ''2 dönem ilçe başkanlığı 3 dönem ilçe seferliği 2 dönem il MJ adaylığı ömrümü verdiğim CHP'den toplu olarak istifa ettik.''

Mersin'de CHP teşkilatlarında toplu istifa

CHP Mersin teşkilatlarında toplu istifa haberini Orhan Temir sosyal medya hesabından bu fotoğrafla duyurdu.

Engin Altay'a çağrı

Partililerin CHP yönetimine isyanını dile getirdiği video sosyal medyada paylaşılıyor.

Söz konusu görüntülerde CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'a çağrıda bulunan bir partili, "Belki görüyorsunuz ama görmemezlikten geliyorsunuz. kardeş kardeşle kavga ediyor. CHP'nin birçok üyesi, sempatizanı, çalışanı koşturanı emek veren insanlar kavga içinde. Neden Muharrem İnce'ye de destek veriyor ama bir yandan Kemal Kılıçdaroğlu'na da destek veriyor. Facebook'ta kavga düelloya davetler. Sırf net bilgi olmadığı için. Net bilgi sende. O gün genel merkezde ben de görevliydim. Veriler kesildi, sistem çöktü. Sizin bulunduğunuz otele bilgi gitmeyince neyi açıklayacaktı Muharrem İnce. Ama bunu sen biliyorsun. Bir sürü yalan bir sürü iftira Muharrem İnce'yi kirletmek için. Lütfen çık gençlerin birbirine girmesini CHP'ye küsmesini engelle. Bak Kemal Kılıçdaroğlu bir yaman attı ortaya. Özgür Özel düzeltti, 'Muharrem İnce Saray'a gitmemiştir' diye. " diye sesleniyor.