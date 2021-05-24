Binlerce tweet atıldı! "Erdoğanla Birlikteyiz"

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a destek için Twitter'da paylaşılan mesajlar ve fotoğraflar dikkat çekti.

Çok sayıda milletvekili, belediye başkanı ve vatandaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında olduklarını belirterek, #ErdoğanlaBirlikteyiz etiketiyle paylaşımlar yaptı.

İşte Erdoğan'a destek mesajlarından bazıları...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Başkanı Dr Leyla Şahin Usta: "Bizim tarafımız ümmetin sesi ve nefesi Recep Tayyip Erdoğan'ın tarafıdır. Allah'ın izniyle onun yanında hak davada yürümeye devam edeceğiz. #ErdoğanlaBirlikteyiz"

AK Parti Genel Merkez MKYK Üyesi Dr. Betül Sayan Kaya: Dün olduğu gibi bugün, yarın ve daima Liderimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip #ErdoğanlaBirlikteyiz

AK Parti MKYK Y. Üyesi ve Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı: "Daha önceki birçok kirli operasyonda FETÖ'cülerin sözcülüğünü yapanlar, iddiaları üzerinden iktidar hayalleri kuranlar bugün başka bir illegal yapının arkasına saklanmış vaziyetteler. Kirli siyasetinize dün nasıl meydan vermediysek bugün de vermeyeceğiz. #ErdoğanlaBirlikteyiz"

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Döç. Dr. Tahir Büyükakın: Daha gidecek çok yolumuz, yapacak çok işimiz var. Geleceğin büyük ve güçlü Türkiye’sini inşallah hep birlikte inşa edeceğiz. #ErdoğanlaBirlikteyiz

AK Parti Bingöl Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz: "Milletin desteği ve duası ile nice hizmetlere ve reformlara liderlik yapmış, yapmaya devam eden, ülkemizde ve tüm dünyada mazlumların sesi olan #ErdoğanlaBirlikteyiz"

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe: Bilge der ki: “Aslında hayat Rabb’e giden bir yol, insan bir yolcu, ömür de süresi bilinmeyen bir yolculuktur.” Bu yolda büyük Türkiye idealine omuz veren hamallar olacağız. BaşkanımızRecep Tayyip Erdoğan’a yoldaş olacağız. Dün, bugün, yarın, daima #ErdoğanlaBirlikteyiz

AK Parti MKYK Üyesi Bayram Şenocak: Bizim yolumuz milletin ve ümmetin Lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın yoludur. #ErdoganlaBirlikteyiz

27. Dönem AK Parti İstanbul Milletvekili İffet Polat: Dünya mazlumlarının sesi, milletimize hizmetkar olmakla övünen liderimiz Recep Tayyip Erdoğan ile yol yürümek bizim için onurdur. Bu can bu tende oldukça #ErdoğanlaBirlikteyiz"

Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin: "2023 hedeflerine giden güçlü ve müreffeh Türkiye yolunda Dün de, bugün de, yarın da daima #ErdoğanlaBirlikteyiz"

Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun: "Milletin adamı, mazlumun umudu Recep Tayyip #ErdoğanlaBirlikteyiz!"

Esenler belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu: "Dün de, bugün de, yarın da... Her daim #ErdoğanlaBirlikteyiz"

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyüp Kadir İnan: "Geçmişin tüm cuntalarını, çetelerini ve vesayet odaklarını bitiren, FETÖ'yü geri gelmemek üzere topraklarımızdan kazıyan ve biz gençlere geleceği aydınlık Türkiye'yi kazandıran liderimiz #ErdoğanlaBirlikteyiz

Sevil Aynur Yüksel: "Devletimize içeride tarihi bir operasyon gerçekleştiriyor. Kimin kuyruğuna basılıyorsa, kimin ağababalarının sömürü sermayesine darbe vuruluyorsa hepsi son çırpınışları yapıyor. Bugün bu rüzgâra kapılanlar yarın asla affedilmeyecek. #ErdoğanlaBirlikteyiz"

Mehmet Taze: "Ne dün nede bugün her zaman ve daima izinde yürümeye devam edeceğiz safımız yerimiz belli. #ErdoğanlaBirlikteyiz"

Şevket Gürsoy: "Ülkesi, milleti ve devleti için çalışanlar asla yalnız kalmazlar. Bu uğurda yorulmadan mücadele eden ve gayreti şimdiye kadar görülmemiş olan Cumhurbaşkanımız #ErdoganlaBirlikteyiz"