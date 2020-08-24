AjansHaber.com.tr Gündem Çakarlı Saldırgan Muhammed Enes Uysal yakalandı Bıçaklı Saldırgan Muhammed Enes Uysal İstanbul'da Yakalandı Çakarlı aracıyla trafikte tartıştığı aracın önünü kesip sürücüsünü bıçaklayan Muhammed Enes Uysal, adliyeye sevk edildi. 24 Ağustos 2020 11:33 Son Güncelleme: 24 Ağustos 2020 11:37 Muhammed Enes Uysal çakarlı gözaltı Benzer Videolar İstanbul Bebek'in içler acısı hali kamerada Ayasofya Camii'nde namaz kılan genç duygulandırdı Trafikte camdan sarkarak dans eden kişilere ceza Türk polisine ahlaksız iftira! Doğu Karadeniz’de şiddetli sağanak Bu doğalgazla sinemada sandalye değiştiririz Çok İzlenen Videolar Bu doğalgazla sinemada sandalye değiştiririz Türk polisine ahlaksız iftira! İstanbul Bebek'in içler acısı hali kamerada Namaz kılarken baygınlık geçirdi Doğu Karadeniz’de şiddetli sağanak