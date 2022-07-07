Beyaz Saray: Biden, Körfez İşbirliği Konseyi toplantısında enerji güvenliğini gündeme getirecek

Kirby, video konferans üzerinden Beyaz Saray muhabirleriyle basın toplantısı düzenledi.

Biden'ın 13-16 Temmuz'da İsrail, Batı Şeria ve Suudi Arabistan'a yapacağı ziyareti değerlendiren Kirby, bu toplantıların bölgedeki sonuçlarının ABD'nin iç dinamiklerini de doğrudan etkileyeceğini söyledi.

Kirby, Biden'ın Suudi Arabistan ziyareti kapsamında ülkenin Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir araya gelip gelmeyeceğinin sorulması üzerine, "Biden, Suudi Arabistan Kralı ile ikili bir görüşme yapacak. Bu toplantıda aralarında Prens bin Selman'ın olduğu ekip de yer alacak." değerlendirmesinde bulundu.

Biden'ın bu ziyaretinde Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülen Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti konusunu nasıl ele alacağı sorusuna doğrudan yanıt vermeyen Kirby, "İnsan hakları mevzusu önemli başlıklardan biri olacak." dedi.

Kirby, Biden'ın bu ülkedeki ziyareti kapsamında KİK toplantısına da katılacağına işaret ederek, "Biden burada enerji güvenliği konusunu görüşmek istiyor." diye konuştu.

ABD'nin uluslararası ilişkilerde birçok dinamiği göz önünde bulundurduğunu belirten Kirby, Suriye'de SDG adını kullanan YPG/PKK konusunda şunları söyledi:

"DEAŞ daha önce hiç görülmediği oranda yok edilmiş durumda. Ancak bu tamamen yok oldukları ve bize tehdit teşkil etmedikleri anlamına gelmez. Kesinlikle hala tehditler. Ancak SDG ile Suriye'deki iş birliğimiz, işe yarıyor."