Beştepe'de Erdoğan-Karamollaoğlu görüşmesi

Ankara'da bugün sürpriz bir görüşme var.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu kabul etti.

Basına kapalı görüşme saat 15.00'te başladı.

KARAMOLLAOĞLU'NDAN GÖRÜŞME ÖNCESİ AÇIKLAMA

Karamollaoğlu, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapacağı görüşmeye değinen Karamollaoğlu, son referandumdan bu yana, Erdoğan ile görüşmediğini anımsattı.

''DENETLENEMEYEN BİR BAŞKANLIK SİSTEMİNİN DOĞRU OLMADIĞI KANAATİNDEYİZ"

Erdoğan ile yapacağı görüşmede, başkanlık sistemine ilişkin görüşlerini de paylaşacağını dile getiren Karamollaoğlu, "Biz, bugünkü haliyle denetlenemeyen bir başkanlık sisteminin doğru olmadığı kanaatindeyiz" dedi.

Seçimlerin bir denetleme aracı olarak görülemeyeceğini vurgulayan Karamollaoğlu, "Seçim başka, denetleme başka bir şeydir" diye konuştu.