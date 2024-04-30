Çankaya Belediyesi’ne “Özel” akraba ataması

ÖZEL HABER

Çankaya Belediyesi’nin çiçeği burnunda 30 yaşındaki başkanı, ilk atamasını aileden yaptı. Kendisi de CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın yiğeni olan Güler, eski CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse'nin eşini Özel Kalem Müdürlüğü'ne atadı.

Üç dönem CHP Çorum Milletvekili olarak görev yapan Tufan Köse'nin eşi Leyla Köse, Güler’in talimatı ile Çankaya Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü'ne getirildi.

Leyla Köse'nin daha önce Yenimahalle Belediyesi'nde en son Halkla İlişkiler Müdürü olarak görev yaptığı öğrenildi.