AjansHaber.com.tr Gündem Bir araç çukura düştü Beşiktaş'ta yol çöktü! Bir araç çukura düştü Beşiktaş’ta sağanak yağıştan dolayı yolda çökme meydana geldi. O esnada yoldan geçen bir araç çukura düşerken, ekipler çalışma başlattı. 21 Ağustos 2020 12:35 Son Güncelleme: 21 Ağustos 2020 12:38 beşiktaş yol çöktü Benzer Videolar Apartman yöneticisi binayı karantinaya aldı Sonuna kadar polisimizin yanındayım Muğla'da kadına şiddet! CHP'li ismin Cuma hazımsızlığı HDP'li isme İYİ Parti'den tepki Operasyon korkusu kameraya yansıdı Çok İzlenen Videolar Sonuna kadar polisimizin yanındayım Canlı yayında yüzüne okundu Fransız ve İngiliz uçağına uyarı CHP'li ismin Cuma hazımsızlığı "Hem yenilmiş, hem kaybolmuş durumdayız"