Beşiktaş'ta Santos'a 4 gollü hoşgeldin!

Trendyol Süper Lig'de ertelenen 16. hafta mücadelesinde Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u deplasmanda 4-0 yendi.

47. dakikada savunmandan seken topu kontrol eden Semih Kılıçsoy'un, ceza sahası içerisine girdikten sonra sert şutunda, meşin yuvarlak 3. kez filelere gitti: 0-3.

55. dakikada ceza yayı üzerinde Shelvey'in sert şutunda, kaleci Mert Günok'un son anda çeldiği top yan direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

68. dakikada Cenk Tosun'un pası ile savunmanın arkasına hareketlenen Rashica'nın iki kişiyi eksilttikten sonra ceza sahası içerisine girip şutunda, top az farkla yandan auta çıktı.

76. sağ taraftan kazanılan köşe vuruşunda, Shelvey'in ceza sahası içerisine ortasında, iyi yükselen Zeqiri'nin kafa vuruşunda, kaleci Mert Günok topu parmaklarının ucu ile kornere çeldi.

79. dakikada rakibi ile ikili mücadeleye giren Semih Kılıçsoy, ayakta kalmayı başararak sağ taraftan ceza sahası içerisine girdikten sonra topu boş durumdaki Cenk Tosun'a bıraktı. Bu oyuncu meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 0-4.

83. dakikada kendi çabası ile ceza sahası içerisine giren Muleka'nın iki kişiyi çalımladıktan sonra şutunda, kaleci Tarık Çetin yatarak meşin yuvarlağı son anda çelmeyi başardı.

Mücadele, Beşiktaş'ın 4-0 üstünlüğü ile sonuçlandı.