Beşiktaş'ta net başlangıç!
Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş, VavaCars Fatih Karagümrük'ü 3-0 yendi.
Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş, VavaCars Fatih Karagümrük'ü 3-0 yendi.
50. dakikada Mert Günok'un uzun pasıyla rakip yarı sahanın ortalarında topla buluşan Semih Kılıçsoy'un 2 rakibini ekarte ettikten sonra ceza yayı üzerinden yerden sert şutunda, meşin yuvarlak direk dibinden auta gitti.
62. dakikada Beşiktaş öne geçti. Salih Uçan'ın ceza yayından şutunda rakipten seken top, ceza sahası sağ çaprazında Semih Kılıçsoy'un önünde kaldı. Genç oyuncunun sağına çekerek dar açıdan yakın direğe şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.
65. dakikada siyah-beyazlı ekip farkı 2'ye çıkardı. Semih Kılıçsoy'un pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Rashica'nın şutunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 2-0.
90+2. dakikada Beşiktaş, skoru 3-0'a taşıdı. Ghezzal'ın savunma arkasına pasına hareketlenen ve kaleciyle karşı karşıya kalan Rebic, meşin yuvarlağı daha müsait durumda bulunan Fernandes'e çıkardı. Fernandes, topu boş kaleye gönderdi.
Karşılaşma, Beşiktaş'ın 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.
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