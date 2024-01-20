Beşiktaş, Pendik karşısında dağıldı!

Süper Lig’in 21’inci haftasında Beşiktaş, deplasmanda Pendikspor’a 4-0 mağlup oldu. Pendikspor’un gollerini 4’üncü dakikada Umut Nayir, 70’inci dakikada Halil Akbunar, 74’üncü dakikada Mame Thiam ve 82’nci dakikada Sequeira kaydetti.

2’nci dakikada Rashica’nın ceza sahasına gönderdiği top savunmadan sekerek yükseklik kazandı. Ceza sahası içi sağ çaprazında Tayfur Bingöl’ün kafayla kaleye gönderdiği topu altıpas içinde Rassoul uzaklaştırdı.

4’üncü dakika Pendikspor öne geçti. Thiam’ın pasıyla ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Umut Nayir, meşin yuvarlağı sağına çektikten sonra sağ ayağıyla çektiği sert şutta topu yakın köşeden ağlara gönderdi: 1-0.

29’uncu dakikada Onur Bulut’un pasıyla sağdan çizgiye inen Rashica topu altıpas içine çevirdi. Cenk Tosun’un şutunda savunmada Alpaslan Öztürk son anda kayarak meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

45’inci dakikada ceza sahasının sağ kanadından son çizgiden Halil Akbunar’ın yerden ortasında Erencan Yardımcı’nın yerden vuruşunda top yandan az farkla dışarı gitti.

İlk yarı Pendikspor’un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

47’nci dakikada Ghezzal’ın sol kanattan kullandığı frikikte arka direkte bulunan Zaynutdinov’un kafa vuruşunda top yandan dışarı çıktı.

52’nci dakikada ceza yayının içinde topu önünde bulan Tayfur Bingöl’ün şutunda top yandan auta çıktı.

53’üncü dakikada Thiam’ın sol kanattan ortasına altıpasın gerisinden Umut Nayir’in vuruşunda top az farkla üstten dışarı gitti.

70’inci dakikada Pendikspor farkı 2’ye çıkardı. Erencan Yardımcı’nın tek pasıyla savunma arkasına sarkan Halil Akbunar, sağ kanattan ceza sahasına girdikten sonra çaprazdan düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi: 2-0.

74’üncü dakikada Pendikspor bir gol daha buldu. Savunmaya baskı yaparak topu kazanan Halil Akbunar’ın ceza sahası içi sağ çaprazından altıpasa yerden yaptığı ortaya sağ ayağıyla dokunan Thiam, meşin yuvarlağı kaleci Mert Günok’un solundan ağlarla buluşturdu: 3-0.

82’nci dakikada Pendikspor farkı 4’e çıkardı. Sequeira’nın sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortaya ön direkte Umut Nayir hareketlendi ancak kimsenin dokunamadığı top kaleci Mert Günok’u yanıltarak ağlara gitti.

Karşılaşmayı Pendikspor 4-0 kazandı.

SANTOS’TAN 8 TÜRK OYUNCU TERCİHİ

Süper Lig’in 21’inci haftasında Beşiktaş, deplasmanda Pendikspor ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlıların Portekizli teknik direktörü Fernando Santos, mücadelenin ilk 11’inde 8 Türk futbolcuya şans verdi.

Santos, Pendikspor karşılaşmasının ilk 11’inde yerli isimlerden Mert Günok, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Umut Meraş, Tayfur Bingöl, Demir Ege Tıknaz, Semih Kılıçsoy ve Cenk Tosun’a görev verdi.

Karşılaşmayı 4-0 kaybeden Beşiktaş, 35 puanda kaldı.