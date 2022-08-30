AjansHaber.com.tr Gündem Bayraktar Kızılelma TEKNOFEST'de sergileniyor!

Bayraktar Kızılelma TEKNOFEST'de sergileniyor!

Baykar Teknoloji tarafından tasarım ve geliştirme çalışmaları tamamlanan insansız savaş uçağı "Bayraktar Kızılelma", TEKNOFEST KARADENİZ'de ilk kez sergileniyor.

Dünyanın en büyük havacılık ve uzay festivali TEKNOFEST KARADENİZ'in final yarışları Samsun'da başladı.

Sabah erken saatlerden itibaren ziyaretçi kabul etmeye başlayan TEKNOFEST KARADENİZ'de yerli ve milli imkanlarla geliştirilen insansız savaş uçağı "Bayraktar Kızılelma" da sergileniyor.

Bayraktar Kızılelma'yı yakından görmek isteyen ziyaretçiler, yoğunluk oluşturdu.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Türkiye, Boğazlar'dan geçiş ücretini 5 kat artırdı
Hakkari'de bir terörist etkisiz hale getirildi
Bakan Dönmez: Maden ihracatında yeni rekor geliyor
9 il için gök gürültülü sağanak uyarısı!
Ünsal Ban yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı
Çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Yunanistan'ın tacizleri devam ediyor!