AjansHaber.com.tr Yaşam Batman'da suyu çekilen gölette yüzlerce balık öldü

Batman'da suyu çekilen gölette yüzlerce balık öldü

Batman'ın Beşiri ilçesinde, kuraklık nedeniyle suyun 40 metre çekildiği gölette yüzlerce ölü balık kıyıya vurdu.

Batman'ın Beşiri ilçesinde, kuraklık nedeniyle suyun 40 metre çekildiği gölette yüzlerce ölü balık kıyıya vurdu.

Beşiri ilçesi Danalı köyündeki gölette, kuraklık nedeniyle suyun 40 metre çekilmesiyle yüzlerce ölü balık kıyıya vurdu. Balıkları görenler, durumu Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü'ne bildirdi. Bölgeye gelen ekipler, numune alıp inceleme başlattı.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Aracın kadranı 240'ta takıldı!
Van'da midibüs devrildi!
Gökhan Abur hayatını kaybetti!
Polis Amirleri Eğitim Merkezi'ne öğrenci alınacak
Bolu'da orman yangını!
Yine kadın cinayeti: Eşini pompalı tüfekle vurdu!
Araçların lastikleri aynı anda patladı!