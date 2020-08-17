AjansHaber.com.tr Gündem Bankta uyuyan adamın cüzdanını çalmaya çalıştı Bankta uyuyan adamın cüzdanını çalmaya çalıştı Kadıköy’de bir şahıs, bankta uyuyan bir vatandaşın yanına yaklaşarak cep telefonuyla konuşma bahanesiyle cüzdanını çalmaya çalıştı. O sırada uyanan vatandaş, şahsa tepki gösterdi. O anlar telefonu kameralarına kaydedildi. 17 Ağustos 2020 11:07 Son Güncelleme: 17 Ağustos 2020 11:11 bankta uyuyan adam Benzer Videolar Kedi ve köpekler ölüme böyle terk edildi Dicle'de Elektrik görevlilerine saldırdılar İnatçı kedi çileden çıkardı Yere düşen parayı önce sakladı sonra cebine attı Yunan spiker: Atacak torpidomuz dahi yok Şaka arkadaşını canından ediyordu Çok İzlenen Videolar Marmara Denizi'nde yardım isteyen tekneyi kurtardı Doya Doya Moda'da Rakibini havuza attı Türk-Rus ortak devriye konvoyuna saldırı! Ermenistan Başbakanı canlı yayında rezil oldu Canlı yayında sarf ettiği sözler gündeme oturdu