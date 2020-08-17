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Bankta uyuyan adamın cüzdanını çalmaya çalıştı

Kadıköy’de bir şahıs, bankta uyuyan bir vatandaşın yanına yaklaşarak cep telefonuyla konuşma bahanesiyle cüzdanını çalmaya çalıştı. O sırada uyanan vatandaş, şahsa tepki gösterdi. O anlar telefonu kameralarına kaydedildi.

bankta uyuyan adam
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