Balıkesir'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

İlçeye bağlı kırsal Karagöz Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın başladı.

İhbar üzerine bölgeye 7 yangın söndürme helikopteri ile 2 yangın söndürme uçağı sevk edildi.

Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün 14.00 sıralarında Kepsut'a bağlı Karagöz Mahallesi yakınlarında ormanlık alanda başlayan yangına ilk andan itibaren bütün ekiplerimizle müdahale ediyoruz. Şu anda 6 helikopter, 4 uçakla havadan, çok sayıda arazöz ve iş makinesiyle karadan söndürme çalışmalarımız devam ediyor." bilgisini paylaştı.