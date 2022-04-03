Balıkesir'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Kütahya sınırında yer alan Derecikören ile Kızılcık mahalleleri arasındaki karaçam ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, 2 ilk müdahale, 2 su ikmal aracı ve 5 arazözle yangına müdahale etti. Kütahya Orman Bölge Müdürlüğünden de 8 arazözün bölgeye takviye amaçlı gönderildiği belirtildi.

Örtü yangını şeklindeki alevlere gönüllülerin destekleriyle müdahale eden ekipler, yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucu yangını kontrol altına aldı.

Ekiplerin bölgede soğutma çalışması sürüyor.