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Balıkesir'de aranan PKK/YPG'li Bursa'da yakalandı

Balıkesir'de aranan PKK/YPG üyesi Suriye uyruklu M.M. (28), Bursa’nın İnegöl ilçesinde saklandığı evde yakalanarak gözaltına alındı.

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü’nce aranan, Suriye uyruklu PKK/YPG üyesi M.M.'nin, Bursa'nın İnegöl ilçesinde saklandığı tespit edildi. İhbar üzerine harekete geçen İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Mahmudiye Mahallesindeki adrese düzenledikleri operasyonda, M.M.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Şüpheli, sağlık kontrollerinin ardından, Balıkesir’e gönderildi.

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