AjansHaber.com.tr Gündem DHKP/C operasyonunda 22 şüpheli yakalandı

Balıkesir merkezli DHKP/C operasyonunda 22 şüpheli yakalandı

Balıkesir merkezli 5 ilde terör örgütü DHKP/C'ye yönelik operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü DHKP/C üyesi oldukları ve örgüte fon sağladıkları değerlendirilen 24 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Balıkesir, Ankara, Hatay, Isparta ve İstanbul'da belirlenen adreslere gerçekleştirdiği eş zamanlı operasyonda 22 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin adreslerinde çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Adreslerinde bulunamayan 2 zanlının yakalanmasına çalışılıyor.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Bakan Soylu'dan açıklamalar
Ağrı'da gazetecilerin sorularını yanıtladı
TİSK'ten asgari ücret açıklaması
4 milyon haneye 15 milyar lira destek
Oyuncu Osman Wöber hayatını kaybetti
Bağcılar'da 47 düzensiz göçmen yakalandı
Adana'da PKK/KCK soruşturması! 38 gözaltı!