Bakan Özhaseki'den Kurban Bayramı Mesajı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, yayımladığı bir mesajla tüm İslâm âleminin Kurban Bayramı’nı kutladı. Kurban Bayramı’nın dayanışmayı simgelediğini ifade eden Bakan Özhaseki, bayram münasebetiyle seyahate çıkacak vatandaşlara da yolda dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

“AMACIMIZ MİLLETİMİZE ESERLERİMİZLE YENİ BAYRAMLAR YAŞATMAKTIR”

Mesajında, AK Parti hükümeti olarak halka hizmeti Hakk’a hizmet olarak değerlendirdiklerini vurgulayan Bakan Özhaseki, “Aziz milletimizle birlikte bir bayrama daha erişmenin mutluluğu içerisindeyiz. Kurban Bayramı paylaşmayı ve dayanışmayı simgeler. Yine Kurban Bayramı; Hac vaktidir. Allah kurbanlarımızı, hacı adaylarımızın ibadetlerini kabul etsin. Biz, halka hizmeti hakka hizmet olarak gören bir anlayışın sahibiyiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde; iyi günde de kötü günde de milletimizin yanında olduk, olmaya devam edeceğiz. Şu anda deprem bölgesi başta olmak üzere ülkemizin dört bir yanında güvenli, çevre dostu ve Sıfır Atık uyumlu hayat alanları için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Amacımız milletimize eserlerimizle yeni bayramlar yaşatmak. İnşallah en kısa sürede afet bölgesinin yaralarını saracak ve ülke genelinde yapmakta olduğumuz dev projelere yenilerini ekleyeceğiz.” ifadelerini paylaştı.

BAKAN ÖZHASEKİ’DEN YOLA ÇIKACAKLARA “DİKKATLİ OLALIM” UYARISI

Bayram temennilerini ileterek, vatandaşlara uyarıda bulunan Bakan Özhaseki, şunları söyledi:

“Kurban Bayramı’nın milletimize ve insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum. Başta depremzede kardeşlerimiz ve o bölgede çalışan mesai arkadaşlarım olmak üzere tüm vatandaşlarımızın Kurban Bayramı’nı tebrik ediyorum. Seyahate çıkacak vatandaşlarımıza kurallara uyma noktasında azami hassasiyet göstermeleri gerektiğini hatırlatmak istiyorum.”