Bakan Özhaseki'den 'kentsel dönüşüm' çağrısı!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, dün basın mensupları ile birlikte Kahramanmaraş merkezli depremlerde en çok etkilenen Hatay’daydı. Saha ziyaretleri yapan Bakan Özhaseki, Emek Aksaray Mahallesi'ndeki çalışma alanında da incelemelerde bulunmuştu. Bakan Mehmet Özhaseki, incelemeler sırasında 2017 yılında Emek-Aksaray Mahallesi'nde kentsel dönüşüm yapacakları zaman nasıl engellendiğine dair yaşadığı hikâyeyi medya temsilcilerine anlattığı videoyu, sosyal medya hesabından paylaştı.

“KAYBETTİĞİMİZ HER BİR VATANDAŞIMIZIN ACISINI YÜREĞİMİZİN EN DERİNİNDE HİSSEDİYORUZ”

Bakan Mehmet Özhaseki, paylaştığı videoya ilişkin yaptığı açıklamada, “Bir önceki bakanlık dönemimde, 2017 yılında, Emek Aksaray Mahallesi'ne kentsel dönüşüm yapmak için gittiğimde, belli gruplar kentsel dönüşüme engel oldular; kentsel dönüşümü yaptırmadılar. Maalesef ki 6 Şubat depremlerinde mahallemiz yıkıldı, canlarımızı yitirdik. Kaybettiğimiz her bir vatandaşımızın acısını yüreğimizin en derininde hissediyoruz. Rabbim mekânlarını cennet eylesin.” dedi.

“KENTSEL DÖNÜŞÜM ZORUNLULUKTUR”

Hatay temaslarından da bahseden Bakan Özhaseki, “Kentsel dönüşümde ülkemizin simgesi hâline gelen Emek Aksaray Mahallemizde sağlam ve güvenli evlerimizi hızla yapıyoruz. Basın camiamızın değerli mensuplarına da Emek Aksaray Mahallemizi, evlerimizi sahada anlattık. Yeni yuvalarımızı en kısa sürede tamamlayıp hemşehrilerimize teslim edeceğiz inşallah. Bu vesileyle vatandaşlarımızdan bir kere daha istirham ediyorum, kentsel dönüşüme engel olmak isteyen belli kesimlere prim vermeyin. Kentsel dönüşüm bir zorunluluktur.” ifadelerini kullandı.