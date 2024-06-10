Bakan Özhaseki'den hava sıcaklığı uyarısı!

Ülkemizde bu hafta genel itibarıyla mevsim normallerinin üzerinde seyredecek sıcaklıklara dair açıklamada bulunan Bakan Özhaseki; Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde 8 ila 12 derece, diğer bölgelerde ise 4 ila 8 derece artış olması beklendiğini dile getirdi. Bazı illerdeki sıcaklıkların 40 derecenin üzerine çıkacağının tahmin edildiğini belirten Bakan Özhaseki, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün hava tahmin raporu verilerini de paylaştı. Özhaseki; sıcaklık artışıyla birlikte bu hafta Aydın’da 42-45, Antalya’da 37-45, Balıkesir’de 39-42, Adana’da 37-42, İzmir’de 37-40, Ankara’da 34-36, Kayseri’de 31-35, İstanbul’da 32-34, Bursa’da 37-39, Sakarya’da 36-39, Bolu’da 32-35, Malatya’da 33-36, Diyarbakır’da 36-40, Şanlıurfa’da ise 36-40 derece sıcaklık beklendiğini dile getirdi.

SAAT 11.00 İLA 16.00 ARASINDA DAHA DİKKATLİ VE TEDBİRLİ OLALIM

Bakan Mehmet Özhaseki; hava tahmin raporu verileriyle birlikte sıcaklık artışının herhangi bir olumsuzluğa yol açmaması için uyarılarda bulundu. Bakan Özhaseki; “Özellikle kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımız ve yaşlılarımız başta olmak üzere tüm vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11 ila 16 saatleri arasında daha dikkatli ve tedbirli olmalarını; ayrıca Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün, yetkili kurumların uyarılarını dikkate almalarını ve akciğerlerimiz olan ormanlarımız konusunda çok dikkatli olmalarını istirham ediyorum.” dedi.