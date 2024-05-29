Bakan Özhaseki: Şehircilik, siyaset üstü bir iştir

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, bir dizi temaslarda bulunmak üzere memleketi Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesine geldi. Burada ilk olarak ilçe esnafını ziyaret eden Bakan Özhaseki, ardından 200 konutun yapılacağı TOKİ 4. Etap Projesini yerinde inceledi. Bakan Özhaseki, Pınarbaşı ilçesinde yenilenecek olan Mahalli İdareler Seçimi ile ilgili yaptığı açıklamada, “Burası milli manevi değerlerimizin bayrak bulduğu bir yer. Burada yıllardır hep sağduyulu arkadaşlarımız belediye başkanlığı yaptılar. İnşallah bu dönem de yine Menduh Uzunluoğlu ile aynı şekilde devam eder.” ifadelerini kullandı.

“AYNI HİZMETİ EŞİT ŞEKİLDE DEVAM ETTİRECEĞİZ”

Türkiye’nin deprem ülkelerinden birisi olduğunu ifade eden Bakan Özhaseki, kentsel dönüşümün önemine dikkat çekti. Bakan Mehmet Özhaseki, “Her zaman söylüyorum. A’dan Z’ye bütün partilerin belediye başkanları, Allah rızası için gelin bu ülkeyi, bu evleri daha dirençli hale getirelim. Depreme hazırlık yapalım. Şu ana kadar bize gelmiş, ‘Kentsel dönüşüm yapacağım’ diyerek müracaat etmiş bir tek Allah’ın kulu geri çevrilmiş mi? Bir örnek var mı? Bundan sonra da biz aynı yerde duruyoruz. Aynı hizmeti, eşit şekilde devam ettireceğiz.” şeklinde konuştu.

“ŞEHİRCİLİK, SİYASET ÜSTÜ BİR İŞTİR”

Bakan Mehmet Özhaseki, ardından Pınarbaşı Sosyal Yaşam Merkezi’nde muhtarlar ve kanaat önderleri ile toplantıda bir araya geldi. Kentsel dönüşüm çalışmalarının ideolojik kaygılarla engellenmemesi gerektiğini ifade eden Bakan Özhaseki, dönüşümü hızlandırma yönündeki çağrısını yineledi. Bakan Özhaseki, “Deprem meselesi siyaset üstü bir iştir. Şehircilik siyaset üstü bir iştir, hizmet isteyen bir iştir. Biz 30 yıldır bu milletin yanındayız. Hepimiz, Cumhur İttifakı olarak, belediye başkanlarımızla hizmet peşindeyiz. Tek derdimiz bu ülkeye hizmet etmek. Onun dışında başka bir derdimiz yok. Şimdi de sizler, bize birlikte hareket etme imkânı verirseniz, sonuna kadar hizmet etmeye devam edeceğiz. Pazar günü yapılacak seçimler için de şimdiden hayırlı olsun diyorum.” dedi.