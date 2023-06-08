Bakan Özhaseki "Böyle bir milletin altından kalkamayacağı hiçbir sıkıntı olamaz."

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, bir dizi açılış ve incelemelerde bulunmak üzere geldiği Adıyaman’da ilk olarak Örenli Mahallesi kalıcı konutlar inşaat alanda incelemelerde bulundu, örnek daireyi gezdi. Sonrasında beraberindeki heyetle birlikte Adıyaman Valiliği’ne ziyarette bulunan Bakan Özhaseki, burada Adıyaman Valiliği şeref defterini imzaladı, koordinasyon toplantısına da katıldı. Toplantıda deprem bölgesinde yapılan çalışmalar değerlendirildi.

“850 bin bağısız bölüm hasar görmüş, yıkılmış veya yıkılmak üzere, bütün bunların telafi edilmesi icap ediyor”

Bakan Özhaseki, koordinasyon toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, “Bu 100 yılın afeti değil. Bin yılın afetidir. Bu topraklarda yaşamaya başladığımız bin yıl boyunca medeniyet kurduğumuz bin yıl boyunca karşılaşabildiğimiz en büyük felaketle karşı karşıya kaldık. Çünkü 11 vilayetimizi ilgilendiriyor. 14 milyon insanımızı etkiliyor. 850 bin bağısız bölüm hasar görmüş, yıkılmış veya yıkılmak üzere. Bütün bunların telafi edilmesi icap ediyor. Bunların hepsinin ötesinde en önemlisi 50 bin canımızı toprağa verdik. Ölenlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz, kalanlara sağlıklı hayırlı uzun ömürler diliyoruz.” ifadelerine yer verdi.

“Özellikle de AK Partili 808 belediyenin tamamı ilk günden itibaren deprem bölgesindeydi, daha sonra daha güçlü olan 258 AK Partili belediye halen bu bölgelerde”

Deprem bölgesinde devlet olarak ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını belirten Bakan Özhaseki, “Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere gece yarısından itibaren tüm bölgelerimizi tek tek arayarak yapılması icap eden ne varsa onları talimatlandırarak bu bölgeye yardım göndermeye çalıştık. Bakan arkadaşlarımız buralardan hiç ayrılmadılar. Valilerimiz, Kaymakamlarımız, belediye başkanlarımız buradalar. Özellikle de AK Partili 808 belediyenin tamamı ilk günden itibaren deprem bölgesindeydi. Daha sonra daha güçlü olan 258 AK Partili belediye halen bu bölgelerde. Hatay'dan buraya kadar uzanan bu çizgide nerede bir sıkıntı varsa bunu giderebilmek adına da uğraşmaya devam ediyor. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Cebinden çıkarıp fedakârlık ederek bu bölgelerde finansman noktasında fedakarlık eden arkadaşlarımızdan Allah razı olsun. Cenabı Hak keselerine bereket versin. Milletimiz de büyük bir fedakârlık örneği gösterdi. Gücü kimin neye yetiyorsa onları yapmaya çalıştı.” dedi.

“680 bin civarında konut var. 170 bin civarında da tüm Türkiye genelinde iş yeri, ahır, köy evi gibi tek katlı müstakil yapılacak yerler var, bunları bir an önce yapacağız”

Bakan Özhaseki, Türk milletinin altından kalkamayacağı hiçbir sıkıntının olmadığını ifade ederek, “Bizler büyük bir milletiz ama dünyada güçlü gözüken şu andaki devletlerden herhangi birisinin başına böyle bir afet gelse veya bunun yüzde 50'si, yüzde 25'i gelse altında kalırlardı ve çökellerdi. Bunu herkes ifade ediyor. Muhataplarımız hep söylüyorlar. Şimdi geçmişte kalanların dışında yapılması icap edenler şu; 680 bin civarında konut var 170 bin civarında da tüm Türkiye genelinde iş yeri, ahır, köy evi gibi tek katlı müstakil yapılacak yerler var. Bunları bir an önce yapacağız, Sayın Cumhurbaşkanımızın da vatandaşımıza söz verdiği gibi aynı şekilde bunu bizlerde talimat olarak alıp işe başladık. Zaten 319 bin civarında bağımsız birimi bir yıl içerisinde teslim edeceğiz.” şeklinde konuştu.

“İşi nasıl daha çok hızlandırırız bu konulara baktık. Bunları da en kısa süre içerisinde gidereceğiz. Bundan hiç kimseden endişesi olmasın”

“Bugün gezdiğimiz inşaat alanlarında da hızlı bir inşaatın yapılmakta olduğunu da gördük. Bundan da son derece mutlu olduk.” İfadelerine yer veren Bakan Özhaseki, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Adıyaman özelinde de burada rakamlar ara ara itirazlarla değişse de, merkezde 45 bin gibi, 35 bin kadar da çeperlerimizde hasar görmüş, ağır hasarlı yıkılacak, yıkılmış olan yapımız var. Hayatın normale dönmesi için icap eden her neyse şimdilik geçici tedbirler alınsa da, özellikle bundan sonra çok daha hızlı davranarak en kısa sürede buradaki kayıpları telafi etmeye gayret ettik. Haliyle imar planları şu anda elden geçiyor. Revize edildikten sonra arkadaşlarımız önümüzdeki 12 ay diyorlar ama inşallah biraz daha geriye çekip herkesin kendi o imar planı üzerindeki hak sahipliği ile birlikte ortamı rahatça sağlayabileceği, yapabileceği bir döneme de geçiyoruz. İnşallah bunları da telafi etmeye hızlandırmaya gayret edeceğiz.

Bugün buraya özel önem vererek belki kabinemizin ilk açılışında Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımı ile Sayın Cumhurbaşkanımızın Adıyaman'a verdiği bir önemi de göstermektedir. Dünya Çevre Haftası’ydı. Buradaki millet parkını da açarak zaten dışarıya da mesaj vermiş oldu. Biraz önce de koordinasyon toplantımızda yapılacaklarımızı konuştuk. İşi nasıl daha çok hızlandırırız bu konulara baktık. Bunları da en kısa süre içerisinde gidereceğiz. Bundan hiç kimseden endişesi olmasın. Ben biraz önce açılış alanında da söyledim. Bu bölgelerde bizim işimiz kolay kolay bitmeyecek. Ne zaman bitecek diye sorarsanız, size ne zaman ki ‘devletimizden Allah razı olsun. Sayın Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. İdarecilerimizden Allah razı olsun. Bizim eksiğimiz kalmadı. Biz de hakkımızı helal ediyoruz. Helal olsun’ deyinceye kadar biz burada çalışmaya devam edeceğiz. Bundan hiç endişeniz olmasın. Gecemiz, gündüzümüz olmayacak. Saatimiz, dakikamız olmayacak. İnşallah bu işler bitinceye kadar da gayret edeceğiz.”