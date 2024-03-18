Bakan Özhaseki 747 konutu 1 ay önceden teslim etti!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kocaeli’nin İzmit İlçesi Sekbanlı-Sepetçi’de TOKİ Başkanlığı eliyle yapılan 747 konutu, vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine teslim tarihinden 1 ay önce teslim etti. Bakan Özhaseki, “Bunların devamı gelecek. Kocaeli'mizin yedi yerinde kentsel dönüşüm çalışmalarımız, yatırımlarımız devam edecek.” dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, bir dizi temasta bulunmak üzere Kocaeli’ne geldi. Ziyaret kapsamında İzmit İlçesi Sekbanlı-Sepetçi Proje Alanı Konut Anahtar Teslim Töreni’ne katılan Bakan Özhaseki, depremin ilk gününden itibaren bölgede çalışmaları sürdürdüklerini belirterek, “O günden beri hiç boş durmadık. Gece gündüz demeden çalıştık. Bir saniyemiz boş geçmedi. Binden fazla şantiyemiz, bölgede çalışan 110 bin kişilik bir ordumuz var. 300 bin kadar inşaat şu anda devam ediyor.” diye konuştu.

“VATANDAŞLARIMIZI SAĞLIKLI YAPILARA KAVUŞTURMAK İSTİYORUZ”

Bir taraftan yapımı tamamlanan konutları teslim etmeye devam ettiklerini belirten Bakan Özhaseki, “İnşallah yarın dağıtacağımız konutlarla birlikte 75 bin kadar konutumuzu hak sahibi vatandaşlarımıza teslim etmiş olacağız. Bundan sonra da her ay 10-15 bin konutu teslim ederek, vatandaşlarımızı sağlıklı yapılarına kavuşturmak istiyoruz.” ifadelerini kullandı. Türkiye’nin deprem ülkesi olduğunun altını çizen Bakan Özhaseki, bir an önce kentsel dönüşümün gerçekleştirilmesi gerektiğini söyledi.

“TESLİM EDİLEN KONUTLARIN DEVAMI GELECEK”

Bugün TOKİ eliyle Sekbanlı-Sepetçi Projesi kapsamında yapılan 747 konutun, vatandaşlardan gelen yoğun taleple 1 ay öncesinden teslim edildiğini kaydeden Bakan Özhaseki, “Bugün burada güzel bir hizmet yapıldı. TOKİ Başkanımız ufak tefek eksikleri olduğunu söyledi. Onlar da en kısa sürede giderilecek. Bugün 747 konut teslim edildi ama devamı gelecek. Kocaeli'mizin yedi yerinde kentsel dönüşüm çalışmalarımız, yatırımlarımız devam edecek.” diye konuştu.

“KISMİ EKSİKLİKLERİ ÇOK KISA SÜREDE TAMAMLAYACAĞIZ”

Programın ardından, Bakan Özhaseki, 747 konutun hak sahibi vatandaşlarıyla bir araya geldi. Vatandaşlar görüşmede Bakan Özhaseki’ye, konutların kendi talepleri doğrultusunda 1 ay erken teslim edilmesi nedeniyle bazı eksiklikleri bulunduğunu dile getirdiler. Bakan Özhaseki, bu eksikliklerin çok kısa sürede tamamlanacağının sözünü verdi. İlk anlarda gerginlik yaşayan vatandaşlar, Bakan Özhaseki'nin söz vermesiyle büyük bir mutluluk yaşadılar. Bakan Özhaseki, “Vatandaşımızın talebi, başımızın tacıdır. Vatandaşımızdan gelen taleplere bu zamana kadar kayıtsız kalmadık, bundan sonra da kalmayız. Nerede bir sorun varsa çözdük, yine çözeriz.” ifadelerini kullandı. TOKİ Başkanı Ömer Bulut da vatandaşlarla görüşerek, eksiklerin kısa sürede giderileceğini yineledi.

KOCAELİLİ İŞ İNSANLARIYLA BULUŞTU

Bakan Mehmet Özhaseki, daha sonra Kocaeli Ticaret Odasına bağlı iş insanları ile bir araya geldi. Bakan Özhaseki burada yaptığı konuşmada, “Kocaeli'mize kentsel dönüşümden sosyal konuta, millet bahçelerinden altyapı ve üstyapı yatırımlarına kadar pek çok proje kazandırıyoruz.” dedi. Bu kapsamda, Kocaeli'ne artı değer katacak projeleri istişare etmek için iş insanlarıyla bir araya geldiklerini ifade eden Bakan Özhaseki, iş insanlarının sektörlerine ilişkin taleplerini dinledi. Taleplerini ileten iş insanları da, Bakan Özhaseki’ye teşekkür etti.