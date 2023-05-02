Bakan Kurum: "İzmit Körfezi'nden 8 milyon ton çamur temizlenecek"

AK Parti İstanbul milletvekili adayı Kurum, İnterteks Alanı'nda düzenlenen İzmit Körfezi Dip Çamur Temizleme Töreni'ne katıldı.

Kurum, bugün İzmit Körfezi'nde dirilişi dipten başlattıklarını, el birliğiyle "Marmara Yeniden Büyük Körfez Projesi"ni hayata geçirdiklerini kaydetti.

Hazreti Mevlana'nın "Gelin bağa yeşiller kuşanan doğayı görün. Her köşede bir çiçek dükkanı açan doğayı görün. Güller gülerek sesleniyor bülbüllere; susun, susarak doğayı görün." sözünü hatırlatan Kurum, cennet vatanın taşına, toprağına, havasına, suyuna hayran, güzel Anadolu'nun her bir karışına sevdalı olduklarını dile getirdi.

Kurum, en kıymetli, en değerli hazineleri olan Marmara Denizi'ni, dibinde yüzen balıkları, kenarında yaşayan canlıları, üstünde uçan kuşlarıyla korumanın, en asli vazifeleri olduğunu vurgulayarak, bunun için 5 yıl önce başlattıkları "Sıfır Atık Mavi" seferberliğiyle sadece Marmara Denizi'ni değil, ülkenin üç tarafını çevreleyen mavi vatanı, nehirleri, akarsuları, gölleri koruma altına aldıklarını anlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürüttükleri "Sıfır Atık Mavi" seferberliğiyle 180 bin ton çöp toplandığını aktaran Kurum, su kaynaklarındaki karasal kökenli kirliliğin önüne geçtiklerini, Van, Mogan ve Beyşehir göllerinde dip çamuru temizliği yaptıklarını, göllerin artık daha temiz olduğunu ifade etti.

Kurum, Marmara Denizi'nin 2021'in baharında büyük bir müsilaj (deniz salyası) problemiyle karşı karşıya kaldığını anımsatarak, başta Marmara Belediyeler Birliği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve TÜBİTAK Başkanlığı olmak üzere tüm il ve ilçe belediyeleri, bilim insanlarıyla STK'larla büyük bir seferberlik başlattıklarını belirtti.

Bakan Kurum, 22 maddelik Marmara Denizi Eylem Planı ile etkili bir mücadele süreci yürüttüklerini, Marmara Denizi'nde müsilajı temizlediklerini, 2 yıldır herhangi olumsuz bir durumla da karşılaşmadıklarını vurguladı.

"Marmara'mız için tarihi bir gün"

Marmara Denizi ve Adaları, Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan ettiklerine değinen Kurum, şöyle devam etti:

"Marmara Denizi'mizi en güzel, en temiz haliyle evlatlarımıza bırakacak çok özel bir çalışma yürütüyoruz. Bugün Kocaeli'miz için Kocaeli'nin geleceği için tarihi bir gündür. Marmara'mız için tarihi bir gündür. Bu çalışmayla İzmit Körfezi'mizi, dibinde onlarca yıl birikmiş ve burada balıkların yaşayamadığı, insanlarımızın yanında gezerken etkilendiği 8 milyon ton çamurdan kurtaracağız. 8 milyon ton çamuru temizleyeceğiz. Körfezi'mizin dipten dirilişine vesile olacak bu çalışmayla deniz ekosistemini koruma altına alacağız. Böylelikle sadece Kocaeli'miz değil, emin olun tüm Marmara'mız tertemiz hale gelecek."

AK Parti'nin ne dediyse yaptığını dile getiren Kurum, "Marmara'nın doğusunda başlattığımız bu projeyi sadece İzmit Körfezi'mizde değil, bütün Marmara çevresinde yapacağız. İnşallah, yüzyıllar boyunca varlığını sürdüren Körfezi'mizi, Marmara Denizi'mizi en güzel, en temiz, en doğal haliyle gençlerimize bırakacağız." dedi.

Kurum, Kocaeli'nin 1999 Marmara depreminin ardından beraberlik içerisinde çaresizliğe yenik düşmediğine işaret ederek, zorluklara direnmekten hiçbir zaman vazgeçmeyen Kocaeli'yi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde el birliğiyle yeniden imar, inşa ve ihya ettiklerini anlattı.

Kenti hep birlikte ayağa kaldırdıklarını, yepyeni bir başlangıçla yıkılan her evin yerine daha güzel, sağlıklı ve güvenlisini yaptıklarını dile getiren Kurum, Kocaeli'de TOKİ ile okullardan hastanelere, stadyumlardan üniversitelere onlarca sosyal donatıyla birlikte 9 bin konut inşa ettiklerini, şu an halihazırda 2 bin 275 konutun inşa çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Kurum, Kocaeli'ye yaptıkları yatırımları hiçbir zaman yeterli görmediklerini belirterek, "İlk Evim, İlk İşyerim" kampanyasıyla kentte 5 bin 200 sosyal konut ve 450 sanayi dükkanı inşa edeceklerini, ayrıca 1500 konutluk arsayı da Kocaelililerin hizmetine sunduklarını, kuraların çekildiğini ve hak sahiplerinin belirlendiğini kaydetti.

Gölcük'te Denizevler Mahallesi'ndeki 200 bin metrekarelik riskli alandaki hak sahiplerini, Sivritepe Mahallesi'nde yapılan konutlara yerleştirdiklerini anlatan Kurum, benzer süreci Körfez Kabakoz'da yürüttüklerini, bu alanı da Derince Körfez kentsel dönüşüm projesi 3. etabına taşıyacaklarını aktardı.

Gölcük Merkez ve Çayırova Şekerpınar Mahallesi'ndeki çalışmalar devam ediyor

Bakan Kurum, Gölcük Merkez ve Çayırova Şekerpınar Mahallesi'ndeki sağlıksız yapılar ile küçük sanayilerin taşınmasına yönelik çalışmalara da devam ettiklerini bildirdi.

2019 seçimlerinde verdikleri sözü yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Kurum, "Dilovası Kömürcüler OSB'mizi kapattık ve Dilovası daha temiz olacak. O bölgede makine üretiminin yapıldığı, yeni sanayi, temiz sanayi bölgesinin kurulması için çalışmalarımızı başlattık. Ve hemen orada vatandaşlarımızı taşıyacağımız konutlarımızın da inşa süreci, arsa planlama süreci devam ediyor. İnşallah bu projeyle Dilovası'ndaki kardeşlerimiz daha huzurlu yaşayacaklar." diye konuştu.

Gölcük Dumlupınar Mahallesi'nde şehrin içine sıkışıp kalan sanayi sitesini Hisareyn'de yaptıklarına değinen Kurum, böylece hem şehrin merkezini görüntü ve gürültü kirliliğinden kurtardıklarını hem de esnafa çalışacakları daha konforlu, modern, sağlıklı ortam sağladıklarını anlattı.

Kocaeli'ye 14 millet bahçesi

Bakan Kurum, bunun yanı sıra yeşilin ve mavinin şehri Kocaeli'ye, millet bahçeleri kazandırarak yeşil alan miktarını artırdıklarını, kente 3,8 milyon metrekare büyüklüğünde 14 millet bahçesi yaptıklarını söyledi.

Sevdalı oldukları millete hizmetleri yapmak için çalıştıklarını ve dar gününde her zaman vatandaşların yanında durduklarını aktaran Kurum, "Bizi ararsanız, 'Bu ülkeye diz çöktüremeyeceksiniz, vatanımızı asla bölemeyeceksiniz.' diyen liderimiz, Genel Başkanı'mız, Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında bulursunuz, dizinin dibinde bulursunuz." dedi.

Seçime çok az kaldığını anımsatan Kurum, "Bir tarafta ne var biliyor musunuz? 'Dev projeleriyle yükselen Türkiye' diyen Cumhur İttifakı'mız var. Diğer tarafta ne var? Türkiye'ye dair, Kocaeli'ne dair tek bir projesi olmayan Kılıçdaroğlu var. Bak biz bugün Kocaeli'ne geldik, 120 milyon dolarlık bir projeyi, çevre projesini Kocaeli için başlatıyoruz." şeklinde konuştu.

"Milletin gönlüne boş vaatlerle girmeye çalışanlar var"

Bakan Kurum, bir tarafta ülkeyi ihya ve inşa edenlerin, diğer tarafta ise milletin gönlüne boş vaatlerle girmeye çalışanların olduğunu anlatarak, şöyle devam etti:

"Ülkemizi 100 yıl geri götürmek isteyenler var. Siyasi geçmişlerinde milletin tek bir derdine çare olamayan Cumhuriyet Halk Partisi var. İHA'lara, SİHA'lara ne diyorlar? 'Seçimden sonra dokunacağız.' diyorlar. Kardeşim, o SİHA'lara, o İHA'lara, o Akıncı'ya Kocaeli'miz, Kocaeli'nin gençleri, Türkiye'nin gençleri dokundurur mu sana? Dokundurmaz, izin vermez.

Bir tarafa bakıyorsunuz, 'Türkiye'nin milli savunma sanayisi, dünyaya meydan okusun, dünyayla yarışsın.' diyenler var. Bir tarafta Tayyip Erdoğan, diğer yanda 'Londra'daki tefecilerden borç alacağım.' diyenler var. Diğer tarafta yerli, milli ekonomimizin güçlü olması için İstanbul'da finans merkezi inşa edenler, dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girmek için mücadele edenler, gece gündüz çalışanlar var. Bir tarafta şehirlerimizi çarpık kentleşmeye terk eden, tek bir konut bile dönüştüremeyen, depremlerde, sellerde yangın bölgelerinde 1-2 saatten fazla uğramaktan başka bir şey yapmayan ve depremin üzerinden siyaset yapanlar var. Ben 55 gün kaldım orada, şeref duydum, onur duydum."

İstanbul'da deprem bütçesinin 6 kat düşürüldüğünü söyleyen Kurum, "Nereye harcadılar parayı? Reklama, algıya, çeşmeye, musluklara. 6 kat düşürdüler. Dediler ki, '5 yılda 100 bin konut dönüştüreceğiz. Her yıl 20 bin konut sözü ve 5 yılda 100 bin konut dönüştüreceğiz.' dediler. 4 yıl geçti. 4 koca yıl. Ne oldu? 1500 konutun anahtarını teslim edemediler. Şimdi sözünü tutmayanların, temelini attığımız metroları bile bitiremeyenlerin, diğer tarafta bu ülkeye milyonlarca yeni yuva kazandıran, 5 milyon vatandaşımızı güvenli evlere taşıyan, Türkiye’yi demir ağlarla ören AK Parti var, Cumhur İttifakı'mız var, Cumhurbaşkanı'mız var." ifadesini kullandı.

Bakan Kurum, CHP'nin 4 yıl önceki seçimlerde, "Martın sonu bahar olacak" dediğini aktararak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ne hikmetse biz o baharı ne İstanbul'da ne Ankara'da ne de İzmir'de bir türlü göremedik. Tam 4 yıl oldu. Bu şehirler, bu millet baharı bir türlü göremedi. Ama ne gördük biliyor musunuz? Yalancı baharı gördük. Yolda kalan otobüsler gördük. Kardan kapanan yollar gördük. Bir türlü bitmek bilmeyen metro hatları gördük. Meydanlarda söz verilip, sözlerin tutulmadığını gördük. Her şeyi gördük ama hizmet göremedik, eser göremedik. Yatırım hiç göremedik.

Ve şimdi Kılıçdaroğlu kalkmış ne diyor; 'Yine baharlar gelecek.' diyor. Sizin vadettiğiniz yalancı bahardan bu millete ne hayır geldi ki, şimdi buradaki kardeşlerimiz, Kocaeli'miz, 81 ilimiz sizden yeni baharlar beklesin, hizmet beklesin, hayır beklesin. Ben şimdi, Kocaelili hemşehrilerime soruyorum. 14 Mayıs'ta 'Doğru zaman, doğru adam Recep Tayyip Erdoğan' diyecek miyiz? 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı'mızı, Cumhur İttifakı'mızı rekor oyla destekleyecek miyiz?"

Bakan Kurum, Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından dip çamuru temizliği çalışmasını başlattı.

Programa, Vali Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, ilçe belediye başkanları, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, AK Parti Kocaeli milletvekili adayları ve ilgililer katıldı.