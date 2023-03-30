Bakan Kurum: Doğanın Anneleri, bizimle birlikte gönül gönüle mücadele verdi!

Sıfır atık ve iklim değişikliği gibi çevresel konulara “kadın” ve “anne” hassasiyetiyle yaklaşmak adına Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde kurulan “Doğanın Anneleri” hareketi gönüllüleri, Gaziantep Nurdağı’nda depremzede ailelerle bir araya geldi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve eşi Şengül Kurum’un katıldığı iftar organizasyonunda, ünlü sanatçı Hülya Koçyiğit de yer aldı. Ülkece zor günlerden geçildiğini belirterek sözlerine başlayan ve depremzede vatandaşlara Ramazan ayı münasebetiyle birlik, dirlik, kardeşlik ve bereket temennisinde bulunan Bakan Kurum, “İlk günlerden itibaren, tüm milletimiz 85 milyonluk büyük Türkiye ailesi; Gaziantep, Hatay, Adıyaman, İslahiye, Nurdağı, Kahramanmaraş ve Kilis’imiz için tek yürek oldular, seferber oldular. Bu asil millete tek yürek olmak yakışır. Bu asil millet zor günlerde hep bir, beraber ve kardeş olmuştur.” şeklinde konuştu.

Depremin ilk anından itibaren, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde tüm afet bölgelerinde seferber olduklarını hatırlatan Bakan Kurum, “Devletimiz tüm imkânları ile birlikte yanımızdaydı.” ifadelerine yer verdi.





“Nurdağı’nı ve İslahiye’yi sizlerle birlikte inşa edeceğiz”



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, 31 Mart’ta Gaziantep’te depremzede vatandaşlarla bir arada olacağını söyleyen Bakan Kurum, “Nurdağı’nı ve İslahiye’yi sizlerle inşa edeceğiz. Sonuna kadar deprem bölgesinden ayrılmayacağız. Elimizi çekmeden, burada sizlerle birlikte olacağız.” dedi.

“Doğanın Anneleri, bizimle birlikte gönül gönüle mücadele verdi”

Bugün Nurdağı’nda depremzede aileler ve çocuklarıyla birlikte çeşitli etkinlikler gerçekleştiren Doğanın Anneleri gönüllüleri için Bakan Kurum, “Bizimle birlikte gönül gönüle bu mücadeleyi veren tüm annelerimize, ‘Doğanın Anneleri’ne çok teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Hülya Koçyiğit: “Devlet tüm imkânlarıyla vatandaşın yanında, umutlarımız günden güne yeşeriyor”

Yeşilçam sanatçısı Hülya Koçyiğit de konuşmasında, umudun günden güne yeşerdiğini vurguladı. Devletin tüm imkânlarıyla vatandaşın yanında olduğunu ifade eden Koçyiğit, “Başta Sayın Bakanımız Murat Kurum’a ve akabinde Doğanın Anneleri’ne çok teşekkür ediyorum. Her yaştan ve her meslekten kadınlar bir arada; onlar bize doğayı kirletmeme, onu koruma görevlerimizin olduğunu hatırlattılar.” dedi.

Depremzede çocukların yanı sıra ailelerinin de büyük ilgi gösterdiği Doğanın Anneleri Gaziantep Programı kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.

İftar yemeği sonrasında depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için dualar okundu.