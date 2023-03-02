Bakan Kurum: Adıyaman'daki konteyner kentin anahtarları 15 güne teslim edilecek!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman’da Afet Koordinasyon Merkezi’nde, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile birlikte belediye başkanları, muhtarlar, kanaat önderleri, STK temsilcileri, akademisyenler, mimar ve mühendislerin katılım sağladığı , “Proje Alanları Koordinasyon” toplantısı gerçekleştirdiler.

Toplantı sonrasında Bakan Karaismailoğlu ile birlikte basın toplantısı düzenleyen Bakan Murat Kurum, millet olarak her bir ferdini derinden sarsan depremin üzerinden 25 gün geçtiğini, ancak acılarının tazeliğini koruduğunu ifade etti. Bakan Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Geçen 25 günde o gecenin karanlık izlerini silebilmek amacıyla devletimiz Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tüm gücüyle sahada ilk andan itibaren çalışmaktadır ve son ana kadar da çalışacaktır. Adıyaman'ımızı güzelleştirmek, depremden etkilenen Adıyaman dışındaki 10 ilimizi eski haline geri getirebilmek amacıyla hep birlikte bu çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Biz ilk günden itibaren yaşadığımız acıları bir nebze olsa da dindirebilmek amacıyla çalışmalarımızı yürütüyoruz.”

“85 milyon tek yürek, tek bir aile olarak bir ve beraber olacağız. Hep birlikte bu zor günleri atlatacağız”

Bakan Kurum, Adıyaman’da Valiler, belediye başkanları, muhtarlar, şehrin kanaat önderleri ve sivil toplum örgütleriyle bir araya gelerek istişarelerde bulunduklarını belirterek, “Onların fikirlerini, görüşlerini aldık ve yeni inşaat sürecinde Adıyaman'ın talebi nedir, Adıyamanlı kardeşlerimizin beklentisi nedir, hepsini hep birlikte burada istişare ettik ve yeni yerlerin yerleşim yerlerini de beraberce belirledik. Tabii inşallah 85 milyon tek yürek aynı anlayışla tek bir aile olarak bir ve beraber olacağız. Deprem bölgesindeki acılarımızı da hep birlikte bu zor günleri atlatmak anlayışıyla en iyisini, en güzelliği yeni Adıyaman'ı, yeni Gölbaşı’nı, yeni Besni’yi inşa edeceğiz. İşin sonunda inşallah kardeşlerimizin mutluluğuna hep birlikte şahit olacağız.” diye konuştu.

“Adıyaman’da 3 bin bağımsız bölümden oluşan konteyner kentin kurulum çalışmaları devam ediyor. 10-15 gün içerisinde etaplar halinde teslimlerini gerçekleştireceğiz”

Deprem bölgesinde arama-kurtarma çalışmalarına müteakip yapılacak çalışmaları anlatan Bakan Kurum, şöyle devam etti:



“Tüm şehirlerde TOKİ’mizle, Emlak Konut’umuzla, sivil toplum örgütlerimiz ve özel sektör temsilcilerimizle birlikte ve bir taraftan da yine AFAD’ımızın koordinasyonunda şehirlerimizin geçici barınma alanlarını kurulması için süreci yürütüyoruz. Adıyaman'da da bu çerçevede yapılan konteyner kentlere ilave 3 bin bağımsız bölümden oluşan konteyner kentin kurulumunu AFAD koordinasyonunda TOKİ ve Emlak Konut Genel Müdürlüğü’müz eliyle kurma çalışmalarımız devam ediyor. Temellerimiz atıldı. Prefabrik yapılarımız kurulmaya başlandı. İnşallah 10-15 gün içerisinde etaplar halinde vatandaşlarımıza da teslimlerini gerçekleştirmeye başlayacağız. İçinde tuvaletiyle, banyosuyla, mutfağıyla, burada yaşam alanları ile çocuklarımızın, gençlerimizin geçici barınma ihtiyaçlarını gidereceği; oradaki sosyal ihtiyaçlarını giderecek anlayışla çalışmalarımızı yapıyoruz.”



“Toplam 212 bin binanın acil yıkılacak, ağır hasarlı ve yıkık olduğunun tespitini yaptık”



Depremden etkilenen tüm illerde hasar tespit çalışmalarının aralıksız devam ettiğini, Adıyaman’da ise yüzde 95 seviyelerine gelindiğini vurgulayan Bakan Kurum, “Bu çerçevede tüm illerimizdeki hasar tespit durumu 4 milyon 153 bin bağımsız bölümden oluşan 1 milyon 622 bin binada inceleme yapıldı ve içerisinde 604 bin 856 bağımsız bölümden oluşan 212 bin binanın acil yıkılacak, ağır hasarlı ve yıkık olduğunun tespitini yaptık. Adıyaman genelinde baktığımızda da 68 bin 12 bağımsız birimden oluşan 28 bin 547 binanın acil yıkılacak, ağır hasarlı ve yıkık olduğunu tespitini yaptık. Adıyaman genelinde şu an itibariyle hasarlı konut, iş yeri, depo sayısı 68 bin rakamına ulaşmış durumdadır.” dedi.



“Cumhuriyet tarihinin en büyük afet konut yapım seferberliğini eş zamanlı yürütüyoruz”



Asrın felaketi denilen gerçekten büyük bir felaket yaşadıklarını ifade eden Bakan Kurum, “11 ilimizi 14 milyon vatandaşımızı derinden sarstı. Şehirlerimizin ekonomisine, kültürüne, tabiatına, doğasına en önemlisi de insanımızın canına zarar verdi. Burada devletimiz tüm imkânlarıyla, tüm varlığıyla birlikte milletinin yanındadır. Son ana kadar da milletinin yanında olmaya devam edecektir. Bir devletin milleti için alabileceği en hızlı aksiyonu aldık. Depremzede kardeşimizin penceresinden de bakıyoruz ve onlara sağlam, güvenli yapılarını bir dakika, bir saat önce verebilmenin gayreti içerisinde sıcak yuvalarına kavuşturma heyecanıyla çalışmalarımızı yürütüyoruz. 11 ilde Cumhuriyet tarihinin en büyük afet konut yapım seferberliğini eş zamanlı yürütüyoruz. İlk etapta ihalesini yapacağımız 319 bin konutumuzun tüm mikro bölgeleme zemin etüt çalışmaları, jeolojik ve jeofizik mühendislerimizce yapılan çalışmalar sürecinde çalışmaları tamamlananların yapım sürecine de başlıyoruz.” diye konuştu.



“Adıyaman’da 47 bin 350 konut, toplamda 13 bin 987 köy evi inşası yapacağız”



Adıyaman’da yapılan çalışmaları da anlatan Bakan Kurum, “Merkez İndere, Besni Eskiköy, Gölbaşı Yukarıçöplü mahallelerinde toplamda 47 bin 350 konut ve yine toplamda 13 bin 987 köy evi inşası yapacağız. Köylerimizde vatandaşımızın arazisi uygunsa arazisine, değilse eğer oradaki hazine arazilerine veya mera arazilerine, oralarda uygun değilse eğer en uygun zemindeki özel arazileri de kamulaştırmak suretiyle köylerimizi de aynı anlayışla ihyasını gerçekleştiriyor olacağız.” dedi.



“3 Mart itibariyle 21 bin 244 konutumuzun yapımını başlatmış oluyoruz. 2 ay içerisinde de 11 ilimizde 244 bin konutumuzun temellerini atacağız”



Depremin etkilediği 11 ilde 21 Şubat'tan itibaren yapılan çalışmaları da aktaran Bakan Kurum, şunları ifade etti:



“Gaziantep'te 3 bin 377, Adıyaman'da 1.161, Kilis'te 645, Adana'da 590, Hatay'da 1.185, Kahramanmaraş'ta 3 bin 826, Şanlıurfa'da 897, Malatya'da 948, Osmaniye'de 152 olmak üzere 12 bin 781 konutumuzun sözleşmelerini imzalayarak yapım sürecini başlattık. Martın ilk üç gününde toplamda 8 bin 463 konutumuzun yapımını daha başlatmış olacağız ve 3 Mart itibariyle 11 ilimizde 21 bin 244 konutumuzun yapımını başlatmış oluyoruz. İnşallah önümüzdeki 2 ay içerisinde de 11 ilimizin tamamında 244 bin konutumuzun temellerini atacak İnşaat süreçlerini hem merkezlerde hem de rezerv alanlarda, köylerde eş zamanlı bir şekilde yürüteceğiz. Kalan konutları da şehrin merkezinde, şehrin kültürünü, buradaki tarihi eserleri, merkeze alacağız. Buradaki yaşayan caddeleri, şehrin dinamiklerini, buradaki sosyolojiyi, demografik yapıyı korumak suretiyle yeni merkezlerimizin de inşasını en doğru ve sağlam zeminde yapmak sureti ile yürütüyor olacağız.”



“Adıyaman’ımızı yeniden eski ihtişamıyla ayağa kaldırmak için çalışmalarımızı yürütüyoruz”



Adıyaman’ın çok özel, peygamberler ve sahabeler şehri olduğunu vurgulayan Bakan Kurum, “Tarihi ve tescilli yapılarıyla, kültürel değerleriyle birlikte ön plana çıkaracak anlayışla çalışmalarımızı yürütüyoruz. Adıyaman’ımızın her taşında, sokağında, caddesinde gerçekten bu tarihin izlerini net bir şekilde görebiliyoruz. Bu izleri de kaybetmemek, ecdadımızın bize emanet ettiği tarihi eserleri gün yüzüne çıkaracak anlayışla çalışmalarımızı yürüteceğiz. Tarımın, turizmin ve madenciliğin şehri Adıyaman’ımızı tıpkı eski günlerinde olduğu gibi yeniden eski ihtişamıyla ayağa kaldırmak için çalışmalarımızı yürütüyoruz” dedi.

“85 milyon el ele vererek enkaz altında karanlığa kaybolan umutları yeşertti. Acı ve hüznün yerini el ele milletçe kurduğumuz hayallerimizi yeni hayatlarımız alacak”



Bakan Kurum, depremde çok önemli acılar çekildiğini de ifade ettiği açıklamasının devamında, “Aileler, anneler-babalar evlatlarını kaybettiler. Çocuklar annelerini, babalarını kaybettiler. Hep birlikte 85 milyon el ele vererek, enkaz altında karanlığa kaybolan umutları yeşertti. Bu güzel şehri tarihi sokaklarıyla meydanlarıyla camileriyle hanlarıyla hamamlarıyla yeniden inşa edeceğiz. Kültür ve Turizm Bakanlığımız tüm alandaki tespitleri yapıyor ve yıkılan tüm camilerimizi buradaki tarihi eserlerimizi de ivedilikle yenileme sürecini yürüteceğiz. İnşallah yeniden Ulu Camimizden ezan sesleri yükselecek ve acı ve hüznün yerini el ele milletçe kurduğumuz hayallerimizi yeni hayatlarımız alacak, yeni şehirlerimiz inşa edilecek. Burada vatandaşlarımız eskiden olduğu gibi mutlu bir şekilde yaşayacaklar. Adıyaman’ımız tüm şehirlerimiz gibi bir hilal gibi yükselecektir. Bu bölgede yeniden bölgenin parlayan güneşi olmaya devam edecektir.” diye konuştu.

“Adıyaman'da evladını kaybetmiş annemizin artık evladı, babasını-annesini kaybetmiş yavrularımızın ailesi biziz”



Depremin olduğu ilk andan ekiplerle ve bakanlarla sahada olduklarını ve yeniden inşa çalışmalarının devam ettiğini vurgulayan Bakan Kurum, sözlerini şöyle tamamladı:

“Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ilk andan itibaren sahadayız ve ruhumuzla buradayız, aklımızla, gönlümüzle her şeyimizle Adıyaman’dayız, Kahramanmaraş’tayız, Hatay’dayız, Gaziantep’teyiz. Adıyaman'da evladını kaybetmiş annemizin artık evladı biziz, babasını annesini kaybetmiş yavrularımızın ailesi biziz ve hep birlikte birbirimize sahip çıkacağız. Adıyaman dahil 11 ilimizde hayat normale dönene kadar da buralarda hüznün yerini mutluluğun aldığı sürece kadar da buradan ayrılmayacağız, elimizi çekmeyeceğiz. El ele hep birlikte yeni inşaatımızı ve ihyamızı yapacağız. Nasıl bugüne kadar TOKİ’miz eliyle 1 milyon 180 bin konutu yaptık, vatandaşlarımıza teslim ettik ve bu büyük afette dimdik ayakta durduysa, nasıl tüm Türkiye'de 3.3 milyon konutun dönüşümünü yaptıysak, aynı anlayışla Türkiye’mizin 81 ilinde çalışmalarımızı yürüteceğiz ve vatandaşlarımıza en iyisini en güzelini yapmanın gayreti içerisinde olacağız. İnşallah hep birlikte bu güzel günlere kavuşma heyecanıyla bu azimle bu aşkla çalışmalarımızı yürüteceğiz. Bundan hiçbir vatandaşımızın şüphesi, endişesi olmasın. Çünkü biz hiçbir afette hiçbir depremzedemizi açta, açıkta bırakmadık, hep dizinin dibindeydik, hep birlikteydik. El ele, gönül gönülle inşaat süreçlerini gerçekleştirdik. Bu depremde de aynı anlayışla çalışmalarımızı yapacağız.”