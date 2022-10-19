AjansHaber.com.tr Gündem Koca'dan patlamadaki yaralılara ilişkin açıklama!

Bakan Koca'dan madendeki patlamada yaralananların durumu hakkında açıklama!

Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, maden ocağı patlamasında yaralananların durumuna ilişkin bilgi verdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bartın'daki maden ocağı patlamasında yaralananlardan, aynı ilde tedavi gören 5 madencinin taburcu edildiğini, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ndeki 6 kişiden 2'sinin yoğun bakım ve entübasyondan çıktığını bildirdi.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, maden ocağı patlamasında yaralananların durumuna ilişkin bilgi verdi.

Bakan Koca, "Bartın'da tedavi gören 5 madenci taburcu oldu. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ndeki 6 hastadan biri yoğun bakımdan servise alındı, durumu iyiye gidiyor. 1 hasta entübasyondan çıktı. Diğer 4 hastanın durumu stabil." bilgisini paylaştı.

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