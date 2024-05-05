Bakan Fidan'dan Refah açıklaması!

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Gambiya'nın başkenti Banjul'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 15. Zirvesi'nde konuşma yapan Fidan, İsrail'in Refah ile ilgili planlarını hayata geçirmeyi başarması halinde tarif edilemez boyutta bir felakete daha tanık olunacağını vurguladı.

İsrail'in hesap vermesi gerektiği halde cezasız kaldığına işaret eden Fidan, Filistinlileri savunmak için safları sıklaştırmanın tüm ümmetin görevi olduğunu belirtti.

Fidan, şöyle devam etti:

"Bu bizim sınavımızdır. Birlik olabileceğimizi kanıtlamalıyız. İslam aleminin diplomatik yollar ve gerektiğinde zorlayıcı önlemler aracılığıyla sonuç alabileceğini göstermeliyiz. İslam tarihi yıkıcı bölünmelerle doludur. Bugün bu hataları tekrarlayamayız. Filistin davası bölgesel rekabetlere kurban edilemez. Hiçbirimiz Filistinlilerin kanı üzerinden aramızdaki meseleleri ya da rekabetleri çözme hakkına sahip değiliz. İslam aleminin dayanışması ve birlikteliği kaybolursa tek kazanan İsrail ve destekçileri olacaktır."

"İşgale karşı direniş artık İsrail ve Filistin arasındaki bir savaş değil"

"İşgale karşı direniş artık İsrail ve Filistin arasındaki bir savaş değil, tüm dünyada zalimler ve mazlumlar arasındaki bir mücadeledir." diyen Fidan, bu tarihi adaletsizliğin şimdi ve sonsuza kadar düzeltilmemesi halinde bir sonraki merhalenin her zamankinden daha büyük bir felaket getireceğinin altını çizdi.

Fidan, herkesin, İsrail'i Filistinlilere yaptığı zulme son vermeye ve iki devletli çözüme zorlaması, İsrail'e uluslararası hukuku ihlal etmenin bir bedeli olduğunu göstermesi gerektiğini belirtti.

"İsrail'e karşı elimizdeki mevcut ve etkili tüm araçları, tüm baskı unsurlarını seferber etmemiz şarttır." ifadesini kullanan Fidan, Türkiye'nin İsrail'e karşı tam ticaret yasağı getirdiğine dikkati çekti.

Fidan, 1 Mayıs'ta Türkiye'nin Güney Afrika'nın İsrail'e karşı Uluslararası Adalet Divanında açtığı soykırım davasına müdahil olma kararını açıkladığını hatırlatarak, İsrail'in cezasız kalmaması için mümkün olan tüm diplomatik yolları kullanacaklarını, hiçbir girişimden kaçınmayacaklarını vurguladı.

Herkesi, İİT toplantılarında 7 Ekim'den bu yana alınan kararların hayata geçirilip geçirilmediğini denetlemeye davet eden Fidan, aldıkları kararlar uygulanmadığı takdirde bu toplantıların sadece İsrail'e daha fazla Filistinliyi öldürmek için ihtiyaç duyduğu zamanı kazandıracağını ifade etti.

Fidan, bugün tüm ümmet ve dünyanın dört bir yanındaki sağduyulu insanların kendilerini izlediklerini belirterek şunları kaydetti:

"Halkımız bu zirveden somut sonuçlar çıkmasını bekliyor. Filistin'in daha fazla ülke tarafından tanınması İsrail'e önemli bir darbe vuracaktır. Ayrıca Filistin'in BM'ye tam üyeliğini sağlamak için tüm çabalarımızı ortaya koymalıyız."

Bakan Fidan, KKTC'ye uygulanan haksız izolasyona, Batı Trakya Türklerinin, Kırım Tatarlarının ve Uygurların içinde bulundukları duruma değindi ve İslam dünyasının bu konularda da birlik içinde hareket etmesi gerektiğini vurguladı.