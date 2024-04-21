Bakan Fidan, Moritanyalı mevkidaşını ağırlayacak

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgide, Fidan ile Merzuk'un yapacağı görüşmede, ikili siyasi ve ekonomik ilişkilerin gündemindeki konuların yanı sıra işbirliğini güçlendirme ve çeşitlendirme yönünde atılabilecek adımların ele alınmasının öngörüldüğü bildirildi.

Görüşmede, Sahel bölgesindeki güncel gelişmeler ve "İsrail-Filistin ihtilafı" gibi bölgesel konuların da değerlendirileceğini aktaran diplomatik kaynaklar, İsrail'in Gazze'de süregelen saldırılarının da görüşüleceğini belirtti.

Diplomatik kaynaklar, Moritanya'ya ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Moritanya, İsrail saldırılarının başladığı günden bu yana Gazze'de akan kanın durdurulması için kararlı bir tutum sergilemiştir."

Sahel bölgesinin ciddi güvenlik sınamalarıyla karşı karşıya olduğunu ve önemli dönüşümden geçtiğini vurgulayan diplomatik kaynaklar, Sahel'deki güvenlik ortamının sadece bölge için değil, tüm Afrika kıtası ve ötesi için stratejik önem taşıdığını kaydetti.

Kaynaklar, Moritanya'nın, "çalkantılı" olan Sahel bölgesinde istikrar unsuru olarak ön plana çıktığının altını çizerek, "Ülkemiz, Sahel bölgesinde barış, güvenlik, refah ve kalıcı istikrarın tesisine önem vermektedir." ifadesini kullandı.